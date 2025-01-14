新华社意大利都灵1月13日电（记者许仕豪、张馨文）13日，第32届世界大学生冬季运动会在意大利都灵开幕。

这是都灵自2007年第23届大冬会后再度举办这一赛事。13日至23日，来自54个国家和地区的1655名运动员将在11个大项中展开角逐。

赛会开幕式于当晚在都灵奥林匹克体育馆举行。入场仪式上，来自北京体育大学的女子冰壶运动员裴君杭和北方工业大学的男子高山滑雪运动员刘祥琪共同担任中国代表团旗手。

本届赛事，中国代表团共派出48名运动员，他们来自全国8个省区市的13所高校，将参加高山滑雪、越野滑雪、单板滑雪、滑雪登山、冰壶、短道速滑6个大项的比赛。运动员平均年龄22岁，其中45人是首次代表国家参加世界综合性运动会。

意大利体育和青年部长安德烈亚·阿博迪出席开幕式并宣布运动会开幕。在充满风情的歌舞、魔术和杂技表演后，意大利足球名宿基耶利尼手持火炬，将一台无人机“激活”。随后，发光的无人机从奥林匹克体育馆飞向都灵王宫，将矗立在王宫前的主火炬点亮。

值得一提的是，本届大冬会将在高山滑雪和越野滑雪等项目中为残疾人设项。国际大体联主席雷诺·艾德在开幕式致辞中表示，大冬会不仅是一场体育赛事，更是全世界大学生运动员建立友谊的平台。残疾人运动员首次和健全人运动员在同一时间进行比赛，更是包容精神在体育中的深刻体现。

大冬会每两年举办一次。2023年，在美国普莱西德湖举办的第31届大冬会上，中国代表团获得1金2银1铜共4枚奖牌。

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