新华社洛杉矶1月13日电（记者黄恒 高山）据美国媒体13日报道，美军已将多架C-130大型运输机改装为灭火飞机，投入到加利福尼亚州南部洛杉矶地区的灭火行动。

报道说，这些飞机现有8架，分别来自加利福尼亚州、内华达州、科罗拉多州和怀俄明州国民警卫队，已部署到邻近火灾核心区域的海峡群岛加州国民警卫队空军基地。

报道说，这些军机加载了美国林业局的模块化机载消防系统，可以在军用C-130飞机无需做重大结构改造的情况下直接插入其后舱，改装为灭火飞机。改装后的飞机可在不到5秒钟内投放超过1.1万升阻燃剂，覆盖超过400米长、30多米宽的区域，落地后重新装载时间不超过12分钟。

缺乏足够的空中支援被认为是洛杉矶山火初起时失控的原因之一。目前，洛杉矶山火仍在燃烧，持续近一周的山火已造成至少25人死亡，约1.2万栋建筑物损毁。由于季风“圣安娜风”13日将再次来袭，气象部门发布最高等级火险警报，提醒当地居民未来数日可能面临新一轮强风加剧火情的状况。

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