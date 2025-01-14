新华社日内瓦1月13日电（记者石松）伊朗与英国、法国、德国外交官13日在瑞士日内瓦举行新一轮对话。伊朗副外长加里巴巴迪表示，对话“具有建设性”。

加里巴巴迪当天在社交媒体上发文说，此轮对话“严肃、坦诚且具有建设性”。各方讨论了达成协议所需的解除制裁和核问题的相关细节，并一致认为应恢复谈判，同时营造适宜的氛围推动协议达成。各方已同意继续开展对话。

此前，据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，加里巴巴迪1日表示，13日举行的“只是对话，而非谈判”，本轮对话旨在阐明相关议题并进行进一步磋商，以确定未来如果举行谈判，应在何种框架和方式下进行。

2024年11月29日，伊朗与英国、法国、德国外交官在瑞士日内瓦举行对话。加里巴巴迪当天在社交媒体上说，各方重点就伊朗核问题以及解除制裁相关议题进行了“坦诚交流”。伊朗致力于维护本国人民利益，并倾向于通过对话和接触解决问题，各方一致同意在不久的将来继续外交对话。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议，伊朗承诺限制核计划，以换取国际社会解除制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，并重启和新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

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