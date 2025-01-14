打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

伊朗与英法德在日内瓦举行新一轮对话

2025年01月14日08:44 | 来源：新华网
小字号

　　新华社日内瓦1月13日电（记者石松）伊朗与英国、法国、德国外交官13日在瑞士日内瓦举行新一轮对话。伊朗副外长加里巴巴迪表示，对话“具有建设性”。

　　加里巴巴迪当天在社交媒体上发文说，此轮对话“严肃、坦诚且具有建设性”。各方讨论了达成协议所需的解除制裁和核问题的相关细节，并一致认为应恢复谈判，同时营造适宜的氛围推动协议达成。各方已同意继续开展对话。

　　此前，据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，加里巴巴迪1日表示，13日举行的“只是对话，而非谈判”，本轮对话旨在阐明相关议题并进行进一步磋商，以确定未来如果举行谈判，应在何种框架和方式下进行。

　　2024年11月29日，伊朗与英国、法国、德国外交官在瑞士日内瓦举行对话。加里巴巴迪当天在社交媒体上说，各方重点就伊朗核问题以及解除制裁相关议题进行了“坦诚交流”。伊朗致力于维护本国人民利益，并倾向于通过对话和接触解决问题，各方一致同意在不久的将来继续外交对话。

　　2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议，伊朗承诺限制核计划，以换取国际社会解除制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，并重启和新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

(责编：崔译戈、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部