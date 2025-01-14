新华社洛杉矶1月13日电（记者高山 谭晶晶）美国洛杉矶地区的山火13日仍在燃烧，气象部门发布“特别危险状况”警告，提醒当地居民未来数日可能面临新一轮强风加剧火情的状况。

美国气象局专家说，季风“圣安娜风”当天将再次来袭，火情特别危险。“特别危险状况”警告为最高等级火险警报，风力或高达每小时112公里。美国气象局专家对媒体表示，发布此警报是“我们能以最大声音喊出来的方式之一”。

当地官员担心干燥的强风将给消防人员灭火工作带来巨大困难，并表示已准备应对“最坏状况”，同时提醒洛杉矶县居民做好需要时立刻撤离的准备。

根据当地官员公布的最新数据，持续近一周的山火已造成至少25人死亡，约1.2万栋建筑物损毁。12日夜间至13日早晨，仍在洛杉矶地区东西两侧燃烧的“伊顿”和“帕利塞兹”山火火势相对平稳。“伊顿”山火过火面积基本没有扩大，大约为57平方公里，消防员对火势的控制已扩大至约33%。“帕利塞兹”山火过火面积约为95.9平方公里，有约14%的火势得到控制。

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