打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

强风助燃山火 洛杉矶面临最高等级火险警报

2025年01月14日08:44 | 来源：新华网
小字号

　　新华社洛杉矶1月13日电（记者高山 谭晶晶）美国洛杉矶地区的山火13日仍在燃烧，气象部门发布“特别危险状况”警告，提醒当地居民未来数日可能面临新一轮强风加剧火情的状况。

　　美国气象局专家说，季风“圣安娜风”当天将再次来袭，火情特别危险。“特别危险状况”警告为最高等级火险警报，风力或高达每小时112公里。美国气象局专家对媒体表示，发布此警报是“我们能以最大声音喊出来的方式之一”。

　　当地官员担心干燥的强风将给消防人员灭火工作带来巨大困难，并表示已准备应对“最坏状况”，同时提醒洛杉矶县居民做好需要时立刻撤离的准备。

　　根据当地官员公布的最新数据，持续近一周的山火已造成至少25人死亡，约1.2万栋建筑物损毁。12日夜间至13日早晨，仍在洛杉矶地区东西两侧燃烧的“伊顿”和“帕利塞兹”山火火势相对平稳。“伊顿”山火过火面积基本没有扩大，大约为57平方公里，消防员对火势的控制已扩大至约33%。“帕利塞兹”山火过火面积约为95.9平方公里，有约14%的火势得到控制。

(责编：崔译戈、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部