新华社华盛顿1月13日电（记者熊茂伶 胡友松）中国驻美国大使馆日前举办2025年中美青年新春联欢活动，中美青年学生及美教育界人士500多人参加活动。

在活动现场，中美青年联袂献上精彩纷呈的文艺演出，由歌曲《灯火里的中国》拉开序幕，钢琴演奏余音绕梁，传统舞蹈婀娜多姿，欢快热烈的《大中国》合唱为晚会精彩收尾。两国青年还一起制糖画、包饺子、写书法、穿汉服，感受春节的独特魅力。

参与活动的美教育界人士卡罗琳·费尔克洛思告诉新华社记者，让她印象最深的表演是打快板，要让竹板在手中灵活翻动并有节奏地发出声音，感觉很有挑战性。费尔克洛思的主要工作是加强华盛顿学校的国际交流。她说，很高兴看到华盛顿一些学校的学生来参加此次中美青年交流活动，他们在这里学习到各种各样的中国文化知识，这对于他们开阔视野、了解世界非常有帮助。

中国驻美国大使谢锋在致辞中表示，一年来，在两国元首引领下，“旧金山愿景”逐步照进现实，中方提出的“5年5万”倡议落地生根、开花结果。中美青年相知相亲、互学互鉴、你追我赶，争当树立正确认知的先锋力量、促进互利合作的中坚力量、开辟美好未来的新生力量。

谢锋说，新的一年，我们期待开辟中美关系新愿景，让中美关系沿着稳定、健康、可持续发展的轨道向前进；续写中美友好新故事，让更多美国青少年参与到“5年5万”倡议中来，做推动对话合作的践行者、促进人文交流的生力军、赓续人民友好的新使者。

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