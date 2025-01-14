新华社东京1月13日电（记者李子越 陈泽安）日本九州地区宫崎县13日晚发生6.9级地震，多地震感明显。据日本媒体报道，地震一度导致部分新干线停运，还有一些居民在地震中跌倒、摔伤。目前，地震相关的海啸预警已解除。

据日本气象厅消息，此次地震发生于当地时间21时19分许，震中位于东经131.6度、北纬31.8度，震源深度30公里。

据日本广播协会报道，地震发生后，九州境内高锅至田野区间的日丰本线、田吉至宫崎机场区间的宫崎机场线等新干线线路暂时停运。此外，九州新干线为确保安全，目前在熊本至新八代区间减速运行。

电视画面显示，地震时多地震感明显，屋内吊灯大幅晃动。据报道，鹿儿岛县姶良市一名高龄女性在尝试打开窗户时跌倒，大分县佐伯市一名50多岁的男性从楼梯上摔下，目前均已送医。

地震后，鹿儿岛县川内核电站、爱媛县伊方核电站称暂未发现异常，其周围辐射量监测值也未发生明显变化。

当地时间23时50分许，日本气象厅解除了此前对高知县和宫崎县发布的海啸预警。气象厅还表示，发生南海海槽大地震的可能性与平时相比并未增加，无需特殊的防灾措施。

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