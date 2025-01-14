打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

日本宫崎县地震震感明显 部分新干线一度停运

2025年01月14日08:41 | 来源：新华网
小字号

　　新华社东京1月13日电（记者李子越　陈泽安）日本九州地区宫崎县13日晚发生6.9级地震，多地震感明显。据日本媒体报道，地震一度导致部分新干线停运，还有一些居民在地震中跌倒、摔伤。目前，地震相关的海啸预警已解除。

　　据日本气象厅消息，此次地震发生于当地时间21时19分许，震中位于东经131.6度、北纬31.8度，震源深度30公里。

　　据日本广播协会报道，地震发生后，九州境内高锅至田野区间的日丰本线、田吉至宫崎机场区间的宫崎机场线等新干线线路暂时停运。此外，九州新干线为确保安全，目前在熊本至新八代区间减速运行。

　　电视画面显示，地震时多地震感明显，屋内吊灯大幅晃动。据报道，鹿儿岛县姶良市一名高龄女性在尝试打开窗户时跌倒，大分县佐伯市一名50多岁的男性从楼梯上摔下，目前均已送医。

　　地震后，鹿儿岛县川内核电站、爱媛县伊方核电站称暂未发现异常，其周围辐射量监测值也未发生明显变化。

　　当地时间23时50分许，日本气象厅解除了此前对高知县和宫崎县发布的海啸预警。气象厅还表示，发生南海海槽大地震的可能性与平时相比并未增加，无需特殊的防灾措施。

(责编：崔译戈、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部