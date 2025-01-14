新华社科伦坡1月13日电 专访｜“欢迎中国游客来做客”——访斯里兰卡外交、旅游高官拉纳辛哈

新华社记者陈冬书 伍岳

“留学中国期间，我去过不少地方。中国的繁荣、多元、热情、友善，给我留下深刻印象。希望未来有更多中国游客能来到斯里兰卡，领略斯里兰卡的风光与文化。”斯里兰卡外交、外国就业与旅游部副部长鲁万·拉纳辛哈日前在科伦坡接受新华社记者专访时说。

2014年，拉纳辛哈前往四川大学攻读旅游管理博士学位。留学期间，他参与推动在四川大学和斯里兰卡乌瓦韦拉萨大学建立“文化遗产与旅游跨学科国际研究中心”。2017年，中国成为斯里兰卡第二大游客来源国，全年赴斯中国游客超26万人次。

然而，后来因斯里兰卡国内局势动荡，赴斯中国游客数量一度大幅减少。

如今，斯里兰卡经济社会发展正逐步复苏。拉纳辛哈说，斯里兰卡不仅是一个美丽的国度，历史上也和中国有着频繁的文化往来。中国高僧法显、航海家郑和都到访过这片土地，播撒下文化交流的种子。斯里兰卡政府欢迎中国游客的再次光临。“我们愿在签证、直航等方面为中国游客提供更多便利，使斯里兰卡成为中国人的旅游优先目的地。”

谈及斯中合作，拉纳辛哈说，双方经贸合作和文化交流密切。高质量共建“一带一路”有效提升了斯里兰卡经济复苏和社会发展的动力。斯里兰卡总统迪萨纳亚克于1月14日至17日对中国进行国事访问，相信双方会在经贸投资和文旅交流等方面达成更多共识，推动两国关系更好发展。

“‘一带一路’合作帮助我圆了到中国留学的梦想，希望未来能有更多斯里兰卡年轻人到中国学习，增进两国人民间的相互了解。”拉纳辛哈说。

拉纳辛哈告诉记者，留学期间，他了解到四川人喜欢吃辣。“要知道，斯里兰卡也是个吃辣很厉害的国家，欢迎越来越多的中国朋友来我的家乡做客。”

(责编：崔译戈、崔越)