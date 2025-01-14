新华社塔什干1月13日电 通讯｜从陕西到乌兹别克斯坦锡尔河，中国果苗“西行记”

新华社记者 李奥

上合组织农业基地中乌现代农业科技示范园位于乌兹别克斯坦锡尔河州，2024年春天，园区从陕西省铜川市引进的6000株优质青砧苹果种苗成功定植。记者日前到园区采访时遇到了果农图尔苏诺夫，他负责照看这些种苗，观察记录生长情况。“受品种和技术限制，我们以前的苹果产量和质量都不高，受气候影响较大。与此相比，来自中国的种苗具有更高的质量。”

该园区于2021年由杨凌现代农业国际合作集团有限公司和乌兹别克斯坦鹏盛工业园区发展有限责任公司共同设立，同年10月正式揭牌并投入运营。杨凌现代农业国际合作集团有限公司乌兹别克斯坦子公司负责人乔文表示，园区为国内农业新品种“走出去”提供了重要渠道，同时为探索跨境种植以及农业产业链合作发挥了积极作用。

乔文介绍说，为了适应当地的气候特点，园区制定了科学的种植方案，包括土地覆膜技术和病虫害防治等措施。园区的培训人员也帮助当地农民逐步掌握现代农业管理技术，为推动农业增产和农户增收提供了保障。

除了苹果，葡萄种植项目也成为示范园内的一大亮点。园区的滴灌葡萄示范园采用精准灌溉和科学管理技术，有效解决了当地土壤水分不足、传统灌溉浪费等问题，同时通过病虫害防治措施提高了葡萄的成活率。

“中国的葡萄品种结果更快、收成更高，更有优势。”园区葡萄农户库尔班诺夫说。“我参加了园区组织的种植技术培训，学到很多新知识。看着自己种下的葡萄茁壮成长，我对未来的收成充满期待，希望通过我们的努力能够扩大这些来自中国的葡萄品种种植面积。”

中乌现代农业科技示范园占地3500亩，目前已建设现代化设施农业大棚108亩、滴灌葡萄示范园1000亩、新品种试验示范园1260亩，除种植多种作物，还推广节水灌溉等种植技术。

乔文表示，示范园不仅是中乌农业合作的缩影，更是一种双赢的探索模式。通过将中国的先进农业技术和种苗与乌兹别克斯坦的农业资源相结合，示范园在推动农业增效、农民增收方面发挥了重要作用。随着示范园内各项目的逐步推进，中乌农业合作正为两国关系注入新的动力，也为区域农业合作提供有益经验。

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