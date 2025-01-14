新华社亚的斯亚贝巴1月13日电 通讯｜感受中华文化魅力——埃塞俄比亚上万人齐聚庆祝中国春节

新华社记者刘方强

12日上午，埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴友谊广场上人头攒动，上万人聚在一起，提前庆祝即将到来的中国农历春节。“庆祝中埃塞建交55周年暨欢乐春节活动”正在这里举行。

本次活动由中国驻埃塞俄比亚大使馆和埃塞俄比亚中国商会共同主办，包括文化表演、特色美食、慈善义卖三部分，以便让大家感受中国文化的魅力。中国驻埃塞俄比亚大使陈海现场致辞时表示，春节是中国与世界共享中国文化的重要平台，不久前还被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产。

写春联、贴春联是中国人庆祝春节的传统活动之一。来自中国土木埃塞俄比亚工程有限公司的吴久义在活动现场表演了双手书法，赢得阵阵掌声。拿到吴久义书写的“福”字后，观众们纷纷和他合影留念。

亚的斯亚贝巴大学孔子学院和埃塞俄比亚鲁班工坊的师生们带来了茶艺、剪纸、中国传统服饰和人工智能等体验。不少小朋友与家长一起写汉字、剪窗花、试穿中国传统服装，在欢乐的氛围中感受中华文化魅力。

在文化表演体验区，中国援埃塞俄比亚医疗队等单位的专家正在义诊，这引起了当地市民马凯达注意。马凯达将在2025年3月赴华留学，选择的专业正好是医学。“我身边不少人去中国留学，今天的活动可以让我提前了解中国文化，这让我对中国之旅更加期待。”马凯达说。

观众在欣赏中国传统文化表演的同时，还能品尝来自中国的肉夹馍、臭豆腐、冰糖葫芦等特色美食，可谓大饱“眼福”和“口福”。

在埃塞俄比亚湖南商会展台前，人们排起长队等待即将出锅的美食。该商会秘书长宋峰告诉记者，此次活动他们带来了臭豆腐、芝麻茶、擂茶等中国特色美食和饮品，受到当地市民欢迎。“我们的臭豆腐昨天刚从国内空运过来，一共有2000块豆腐，供不应求。”

穆卢盖塔一家一大早就来到活动现场。“以前我只吃过中国面条，今天我们品尝到了饺子、糖葫芦还有炒饭。”穆卢盖塔说，活动在友谊广场举行，非常应景，这座广场由中国援建，是埃中两国友谊的象征。

在义卖集市上，特色商品琳琅满目，吸引人们驻足。义卖商品来自在埃塞俄比亚投资兴业的中国企业，所得收入将捐赠给当地致力于帮助智障人士的狄波拉基金会。

中交一公局集团带来了他们在埃塞俄比亚承建的各大项目的模型、徽章和纪念邮票，几个小时内他们的义卖收入就接近18万比尔（约合1万元人民币）。

“值此中国新年来临之际，我们在此庆祝埃中两国建交55周年。展望未来，我们愿进一步加强伙伴关系，使之成为国际合作的典范。”埃塞俄比亚外交部国务部长梅斯加努说。

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