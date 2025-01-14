这是1月6日在格林纳达首都圣乔治拍摄的格林纳达国家板球场（无人机照片）。格林纳达国家板球场与相邻的国家田径场共同组成格国家体育场，2005年，板球场和田径场在中国政府援助下由中企先后开展改扩建工作。2024年起，板球场维修养护工作由中国五矿旗下上海宝冶集团有限公司承担。新华社记者 赵凯 摄

新华社圣乔治1月12日电 通讯丨格林纳达国家板球场旧貌换新颜

新华社记者李欣 刘宇辰 王林园

19岁的格国家板球队队员丹尼·约瑟夫，从小就在国家板球场接受专业训练。他说，这座板球场对他来说，“像家一样”。

“等这里修缮后，我们的训练内容会更丰富。”约瑟夫告诉新华社记者，“这样我就向着参加更高级别赛事的梦想又进了一步。”

板球运动备受格林纳达等加勒比岛国民众喜爱。格林纳达国家体育场管理局总经理帕特里克·路易森表示，这座目前由中国企业维修的板球场对当地民众意义特殊，“很感谢中国企业帮我们维修场馆。”

格林纳达国家板球场与相邻的国家田径场共同组成格国家体育场，2005年，板球场和田径场在中国政府援助下由中企先后开展改扩建工作。正圆形的板球场是这个东加勒比海小岛国最大的单体建筑，可容纳1.5万名观众，不仅可承办各类体育比赛，还拥有举行大型庆典和娱乐活动的功能。

“在这个板球场里，我们举办许多国际体育赛事，如2007年板球世界杯。”格林纳达经济发展、规划、农业和土地、林业、海洋资源和合作社部长伦诺克斯·安德鲁斯日前告诉新华社记者，“这样的大型设施可以促进格旅游业和经济发展。”

1月5日，一名工人在格林纳达首都圣乔治的格林纳达国家板球场内参与施工工作。新华社记者 赵凯 摄

2024年起，板球场维修养护工作由中国五矿旗下上海宝冶集团有限公司承担。施工技术组负责人张翔说，维修项目主要包括板球场看台钢结构维修和屋面瓦更换、建筑物重新屋面防水、内外墙粉刷，以及更新升级监控系统、显示屏系统、扩音系统、网络系统、消防系统等。

开工以来，洪水、飓风等自然灾害不时发生，当地还缺乏大型机械设备保障高空作业。但中方克服重重困难，保质保量地推进项目。目前项目主体结构验收已通过，预计今夏竣工。

约瑟夫的教练，56岁的朱尼尔·默里曾参加世界板球赛事，是格林纳达板球名将，他的名字被书写在板球场突出位置。

“中国能援助维修板球场真是太好了。”默里表示，更多年轻球员可在条件更好的场地训练，格林纳达也能举办级别更高的国际赛事。默里相信，修缮后的板球场将助力更多格林纳达运动员提高球技、实现梦想。

“格林纳达国家板球场是格林纳达和中国友谊的象征。”路易森说，国家板球场将成为格林纳达亮眼的“国家名片”，为格带来丰厚收益，使民众受益，“中国企业的工作非常出色。”

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