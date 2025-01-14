联合国发布报告显示——

本报记者 刘 赫

联合国毒品和犯罪问题办公室近日发布《2024年全球人口贩运报告》。报告显示，贫困、地区冲突和气候灾害等问题导致全球人口贩运问题恶化，全球儿童贩运和以强迫劳动、强迫犯罪为目的的人口贩运现象显著增加。

自联合国大会2010年通过《联合国打击贩运人口全球行动计划》以来，联合国毒品和犯罪问题办公室每两年发布一次全球人口贩运报告。《2024年全球人口贩运报告》涵盖156个国家和地区。报告指出，2022年全球范围内可侦测的人口贩运受害者总数大幅上升，比2019年增加了25%。在受害者中，妇女和女童占比达61%。另外，约45%的被贩运男童从事强迫劳动，47%的被贩运男童遭到强迫犯罪和乞讨等剥削。

从区域来看，欧洲部分地区和北美地区人口贩运受害者大幅增长。与2019年相比，2022年西欧和南欧地区的被贩运人口数量增长超过40%，其中男性受害者数量增长82%，以强迫劳动为目的的人口贩运受害者数量增长72%；北美地区被贩运人口数量增长78%，其中绝大多数受害者为妇女和女童。2023年，在已发现存有人口贩运问题的66个国家中，接近半数国家的人口贩运受害者数量继续呈上升趋势。

全球人口贩运的目的也有所变化。2022年遭遇强迫劳动的被贩运人口数量比2019年增长了47%。联合国毒品和犯罪问题办公室执行主任加达·瓦利表示，越来越多人口贩运受害者从事强迫劳动，甚至被迫从事在线诈骗和网络欺诈行为。“虽然强迫劳动增长明显，但司法应对措施却相对滞后。”报告认为，强迫劳动相关案件较为复杂，通常需要大约一年时间才能定罪。

针对全球人口贩运问题进一步恶化的趋势，报告建议各国政府完善打击人口贩运的政策框架，加强对受害者尤其是儿童受害者的识别和保护，建立各国数据共享和分析系统，强化刑事司法措施，开展跨境营救行动并为幸存者提供支持。

《 人民日报 》（ 2025年01月14日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)