新华社圣地亚哥1月12日电 （记者朱雨博）做风车、练书法、捏糖人……当地时间12日，一场新春文化庙会在智利首都圣地亚哥奥希金斯公园的中国公园内举行。许多当地民众前来体验中国传统文化，共享春节魅力。

在庙会现场，舞龙、舞狮、武术、民族舞、传统服饰走秀等节目不断上演，智利与中国两国表演者用精彩演出赢得现场观众鼓掌欢呼。在舞台周围的摊位前，当地民众驻足了解中医、中国扇、汉字、生肖等中国传统文化元素。

庙会吸引了许多对中国文化感兴趣的当地民众，曾获奖学金在中国学习的智利网红尼科便是其中一位。尼科告诉记者，在中国时，他通过视频记录日常生活，展示中国社会、文化和发展，受到不少智利与拉美民众点赞、关注。他希望能通过自己的视频，让更多人了解古老而美丽的中国传统文化。

智利参议员胡安·卡斯特罗·普列托接受记者采访时说，中国文化在全世界都受到高度关注，智利与中国多年来保持着良好关系。当天的庙会让两国人民聚在一起共庆春节，为智利民众带来许多欢乐。

中国驻智利大使牛清报在活动上致辞说，过去几年，智利多个城市举办了丰富多彩的春节庆祝活动，既有花车巡游，也有集市、灯展等，参与民众一年比一年多，气氛一年比一年好。

本届庙会由智利华助中心、智利华商联合总会、智中文化协会等主办，受到中国驻智利大使馆、圣地亚哥市政府等支持。

《 人民日报 》（ 2025年01月14日 17 版）

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