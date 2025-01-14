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以色列外长：加沙停火谈判取得进展

2025年01月14日05:59 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社耶路撒冷1月13日电  （记者陈君清、冯国芮）据《以色列时报》13日报道，以色列外交部长萨尔当天表示，以色列与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）正在进行的加沙地带停火谈判取得了进展。

　　萨尔说，以色列想要就被扣押人员交换达成协议，目前已有进展。他未透露谈判的具体时间表。

　　另据《耶路撒冷邮报》13日报道，有关停火的三阶段框架“已经明确”，目前各方正在等待哈马斯回应。报道援引一名以色列官员的话说，事情正朝着积极的方向发展，但必须“小心谨慎”。

　　以色列总理内塔尼亚胡11日决定派遣以色列情报和特勤局（摩萨德）局长巴尔内亚、以国家安全总局（辛贝特）局长巴尔等高级官员赴卡塔尔首都多哈，推动与哈马斯就释放被扣押人员和加沙地带停火达成协议。

　　以色列第12频道电视台12日援引在卡塔尔的以色列高级谈判小组成员的话说，达成协议的条件已经达到“最佳”，最终协议有可能达成。

　　过去几个月，多轮加沙地带停火谈判在多哈和埃及首都开罗举行，但都未能达成结束冲突的协议。新一轮加沙地带停火谈判于1月3日在多哈重启。卡塔尔方面7日表示，谈判仍在继续，尚无达成协议的时间表。

　　《 人民日报 》（ 2025年01月14日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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