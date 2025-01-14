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建立完善生态补偿机制 增设国家公园及保护区

哥斯达黎加多举措推动森林保护

本报记者  时元皓
2025年01月14日05:59 | 来源：人民网－人民日报
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　　哥斯达黎加政府近日宣布，扩大在该国已实施多年的“生态系统服务付费计划”，通过引入竞争性金融机制、对私人森林所有者提供资金等，加强该国森林和生物多样性的保护。“这一新计划可以更有效防止生物多样性丧失，保护国家宝贵的森林和生物多样性资源。”哥斯达黎加环境和能源部长弗朗茨·卡普拉说。

　　哥斯达黎加地处中美洲南部，国土面积5万多平方公里，生物种类超过50万，是名副其实的“生态宝库”。哥斯达黎加森林过度砍伐问题曾十分严峻，森林覆盖率一度从20世纪40年代的75%下降至80年代的21%。为此，哥政府探索建立生态补偿机制，向那些在自己土地上保护生物多样性的人提供经济补偿，成为扭转局面的关键。自1996年开始，哥斯达黎加建立了“生态系统服务付费计划”，该计划利用燃油税及企业捐款等，为林地所有者提供补贴以鼓励森林保护。联合国开发计划署称，该计划在扭转哥斯达黎加森林砍伐现象、增加森林覆盖率的过程中发挥了关键作用，也是促进社会参与、提高公众环保意识的成功策略之一。

　　根据此次扩大后的“生态系统服务付费计划”，参与计划的农民、原住民等群体将获得每年每公顷40美元的基准补贴，在满足一定条件后补贴额还可提高。新计划覆盖的森林面积将从平均每年4万公顷增加到18.2万公顷。哥斯达黎加环境和能源部称，新计划旨在通过统一融资来源、减少手续费用等，提高林地所有者获得的实际补贴额度，从而持续扩大森林保护面积。

　　哥斯达黎加还通过设立国家公园、森林保护区等遏制破坏自然环境现象，促进植被恢复。目前，哥斯达黎加25%以上的国土被划为国家公园及各类保护区。例如，位于阿雷纳尔火山脚下的绿洲保护区原为雨林植被，曾因滥伐森林及农牧业过度开发遭到严重破坏。自2002年设立保护区后，该区域人工植树超过1.2万棵，品种达350种，生态系统得到有效改善。

　　近年来，哥斯达黎加积极发展生态旅游，在保护森林的同时实现可持续发展。“哥斯达黎加步道”是该国发展生态旅游的样板，步道全长280公里，途经多个自然保护区、国家公园和原住民社区。一方面，沿途村庄居民可以通过开办家庭旅馆、提供向导服务等获得经济收入；另一方面，旅游收入用于资助当地设立护林员办公室，开展植树造林、野生动物保护和环境教育等。去年，哥斯达黎加两个原住民社区还获得联合国开发计划署40万美元的绿色气候基金援助，以保护当地约6万公顷森林，加快相关基础设施建设，推动旅游业可持续发展。

　　经过多年努力，哥斯达黎加森林覆盖率由历史最低点的21%恢复至现在的近60%，并于2019年获得“地球卫士奖”。联合国开发计划署前驻哥斯达黎加代表何塞·特罗亚表示，哥斯达黎加以经济方式补偿原住民，不仅实现了森林保护，也给当地人民带来了发展机会。

　　《 人民日报 》（ 2025年01月14日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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