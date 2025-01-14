打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外交部：第十一次中英经济财金对话达成69项成果

2025年01月14日05:53 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京1月13日电  （记者韩晓明）外交部发言人郭嘉昆13日在例行记者会上介绍了11日在北京举行的第十一次中英经济财金对话有关情况。他表示，中英双方达成69项互利共赢成果。

　　郭嘉昆表示，第十一次中英经济财金对话中，双方表达了坚持多边主义和经济全球化的共同意愿，致力于维护以世贸组织为核心、以规则为基础的多边贸易体系，构建开放型世界经济；双方认为中英合作有利于两国发展，将共同维护全球产供链安全稳定畅通，反对“脱钩断链”，同意减少双向投资障碍，促进非歧视、开放的营商环境；双方围绕产业、农业和能源合作等达成诸多共识，同意尽快召开新一届中英经贸联委会、科技联委会、产业合作对话，深化中英现代产业合作伙伴关系，并加强应对气候变化合作；双方强调金融作为中英合作的亮点，愿加强财金政策和金融监管合作，并就金融市场双向开放和互联互通达成诸多务实成果。

　　“此次对话成果既反映了中英经济财金合作的广度和深度，也顺应了经济全球化和多边主义发展的大势，有利于两国和世界。”郭嘉昆说，中方愿同英方以两国领导人达成的重要共识为指引，落实好此次对话成果，推动双方务实合作取得更多进展，为中英关系注入新动力，为世界经济增长增添新亮点。

　　《 人民日报 》（ 2025年01月14日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部