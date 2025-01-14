本报记者 朱玥颖

由日本侨报社主办的第七届“难忘的旅华故事”征文比赛颁奖仪式日前在中国驻日本大使馆举行。获奖者及嘉宾深情讲述旅华故事，表示愿向更多日本民众分享在华见闻，推动日中两国民间友好。

“刚到中国时完全不懂中文，热心邻居的帮助让我感到温暖，给了我学习中文的动力。这段旅华经历丰富了我的人生，至今我仍在努力学习中文，积极了解中国文化和社会。”曾旅居中国10余年的金丸利枝，凭借作品《人生初体验，中国邻里情》获得中国大使奖。她在作品中讲述了自己随丈夫在武汉生活期间，感受到的中国邻居给予的浓浓温情。

日本众议院议员神谷裕以作品《遇到困难时，回到原点坚定前行》获得特别奖。他在作品中回忆了自己上世纪90年代赴中国留学的经历。在中国友人的支持和帮助下，他顺利完成学业。他也见证了中国经济社会取得的巨大成就。神谷裕表示，日中邦交正常化具有重要意义，“我们共同确认了‘友好’的珍贵”。

同样获得特别奖的乒乓球运动员福原爱分享了自己的作品《希望成为日中桥梁》。福原爱从3岁起练习乒乓球，曾在中国辽宁省等地参加集训。她表示：“在乒乓球领域，日中两国有很深厚的渊源。我的成长经历是日中乒乓情缘的一个缩影，希望未来继续为日中友好贡献力量。”

本次比赛面向日本民众征集他们旅华期间的珍贵往事，共收到来自日本各地210余件参赛作品。参赛者年龄从15岁至91岁，包括公务员、公司职员、大学教师、家庭主妇等。

日本自民党干事长、中国湖南省长沙市荣誉市民森山裕在致辞中回顾了自己推动日本鹿儿岛市与长沙市签署缔结友好城市协议书的经历，以及近期再次访华时看到长沙巨大变化的感受。他表示，期待日中两国为促进世界和平发展继续作出贡献。

中国驻日本大使吴江浩在颁奖仪式上说，7年来共有2000余位日本各界人士通过征文比赛平台讲述自己同中国的故事，为日本社会了解中国、促进中日友好打开了一扇窗。获奖作品中既有日本老朋友讲述的与中国结缘的老故事，也有新朋友的赴华新体验。“新的一年，期待大家为推动中日交流合作发挥更大作用。”

（本报东京电）

《 人民日报 》（ 2025年01月14日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)