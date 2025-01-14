本报记者 许海林

近年来，中国和葡萄牙不断深化海洋领域合作，发展“蓝色伙伴关系”。葡萄牙阿尔加夫大学海洋科学研究中心主任阿德利诺·卡纳里奥日前在接受本报记者专访时表示，葡中在海洋等领域开展合作，“有助于双方携手探寻更多可能，为全球海洋治理和可持续发展提供有益参考”。

2012年与中国结缘以来，卡纳里奥每年都会多次访问中国。回顾这些年的经历，卡纳里奥表示，只有展开交流与合作，不同文化背景的人们才能加深对彼此的了解。“这正是我们在努力做的事：通过开展合作为葡中两国架起更多沟通的桥梁。”

去年3月，中国“政府间国际科技创新合作”重点专项中欧联合实验室项目——中葡海洋创新研究中心启动仪式在阿尔加夫大学举行。该中心是“中葡科技2030”伙伴关系框架下的新进展，也是上海海洋大学和阿尔加夫大学10余年合作的延续。卡纳里奥介绍，中葡海洋创新研究中心将通过比较基因组学方法解析贻贝属免疫组库，从而为水产养殖、制药、材料等多个行业领域提供数据和理论支持。

近年来，阿尔加夫大学和上海海洋大学定期开展交换生项目。卡纳里奥的项目组目前就有两名中国学生从事博士及博士后研究。他认为，对中国以及中华文化的不了解影响了一些西方机构与中国开展合作的意愿，而交流与合作是消除偏见的最有效方法。

自1993年中葡两国签署政府间科技合作协定以来，双方在海洋、信息、空间等领域取得一系列务实成果，合作领域不断扩展、平台逐渐丰富、模式日渐多样。卡纳里奥说，深入合作交流是真正了解一个国家的重要途径，在海洋科研、海洋开发和保护等领域，“葡中海洋合作具有示范意义，让国际社会看到不同文明交流对话的重要性”。

在中葡海洋创新研究中心启动仪式上，中国驻葡萄牙大使赵本堂表示，中葡两国在蓝色循环经济、可持续发展、全球海洋治理等领域有诸多共同利益，双边合作前景广阔。希望双方进一步加强在科技、经贸、海洋等各领域合作，促进两国“蓝色经济”和“绿色发展”，更好造福两国人民。卡纳里奥对此表示赞同。他告诉记者，自己正在向有关部门申请一个涉及欧洲和中国各10所高校的合作交流项目，期待进一步推广葡中海洋科学研究合作的良好模式。

卡纳里奥2018年曾带队前往中国南极长城站进行极地海洋生物观测实验。回忆起这段经历，中国科研人员的专业和敬业精神给他留下最为深刻的印象。他说：“希望未来搭建更多交流平台，促进葡中及欧中科研人员深入交流合作”。

《 人民日报 》（ 2025年01月14日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)