本报记者 谢佳宁

“习近平主席是一位具有全球影响力的领导人，也是一位杰出的战略家。”厄瓜多尔前副外长、前驻华大使卡洛斯·拉雷亚近日在接受本报记者采访时表示，在与习近平主席的多次会面和交谈中，他深刻感受到习近平主席的真诚友善。“习近平主席充满热情，与习近平主席交流轻松愉快。他的务实作风以及远见卓识令人钦佩。”

拉雷亚担任厄瓜多尔驻华大使期间，经历了厄中友好交往合作的多个重要时刻。2018年3月，拉雷亚和其他五国新任驻华大使在北京人民大会堂向习近平主席呈递国书。习近平主席同大家一一握手并合影留念。习近平主席指出，中国高度重视发展同各国友好关系，愿进一步巩固传统友谊，增进政治互信，深化务实合作和人文交流，加强在国际事务中的合作。

“从那时起我就肩负着使命。”拉雷亚说，“担任驻华大使期间，我一直致力于深化厄中各领域合作。”

2018年12月，厄瓜多尔时任总统莫雷诺对中国进行国事访问。中厄元首举行会谈，并共同见证了两国政府关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录等双边合作文件的签署。“习近平主席在会谈中表示，中方欢迎厄方参与共建‘一带一路’，共同推进基建、产能、农业、信息技术、新能源、环保等领域合作。欢迎厄方积极开拓中国市场，分享中国发展机遇。”拉雷亚至今仍能回忆起当时的情景，“会谈氛围亲切友好，习近平主席尊重他人，乐于对话和交流。”

2022年2月，习近平主席在人民大会堂会见来华出席北京2022年冬奥会开幕式的厄瓜多尔时任总统拉索。“两国元首在深化厄中全面战略伙伴关系方面达成诸多共识。”拉雷亚说，习近平主席在会见时强调两国是“相互信赖的好朋友”，“双边贸易逆势增长，基础设施建设、能源矿产、通信等领域合作富有成效，人文、教育、旅游等领域交流合作日益密切。”“拉索总统在访问结束后告诉我，与习近平主席的会见友好、愉快且富有成果，那次访问是他以国家元首身份进行的所有访问中最难忘的。”拉雷亚自豪地说，“在两国领导人会见结束时，习近平主席还特意提到了我，对我担任驻华大使以来的工作表示认可，这让我格外骄傲。”

“共建‘一带一路’是两国领导人共同关心的议题之一，厄瓜多尔愿积极参与高质量共建‘一带一路’。”拉雷亚表示，共建“一带一路”倡议给厄瓜多尔带来了新的合作理念。近年来，厄中双方在高质量共建“一带一路”等方面取得了重要成果，为推动两国关系发展和增进两国人民福祉打下坚实基础。“高质量共建‘一带一路’为支持发展中国家发展提供了实践平台，这是中国为世界提供的充满东方智慧的共同繁荣发展的方案。”

“建设一个更加美好的世界离不开各方共同努力。习近平主席提出的构建人类命运共同体理念以及全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等重要倡议，为应对人类共同挑战提供新方案，为共建美好世界绘就新蓝图。”拉雷亚表示，全球发展倡议倡导多元包容，助力各国实现平衡、协调、共同发展；全球安全倡议强调维护世界和平、防止冲突和战争、维护多边主义和促进国际团结；全球文明倡议致力于推动文明交流互鉴、促进人类文明进步，为推进人类现代化进程、推动构建人类命运共同体注入正能量。

“当今世界，各国有着紧密相连的共同未来，应对全球性挑战必须走团结合作之路。”拉雷亚说，“各方应继续弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，共同推动平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。”

谈及中国发展成就时，拉雷亚表示，习近平主席带领中国人民消除绝对贫困令人印象深刻。中国打赢脱贫攻坚战，提前10年实现联合国2030年可持续发展议程的减贫目标，创造了减贫治理的中国样本，为全球减贫事业作出了重大贡献。“近年来，中国经济在多重外部挑战下展现强大韧性，是全球经济复苏的主要推动力量。如今，中国正加快培育发展新质生产力，坚定不移走生态优先、节约集约、绿色低碳高质量发展道路。”拉雷亚说，“展望未来，中国经济的持续增长将由人工智能、数字金融服务和电动汽车等新兴产业及绿色技术带动。我们有理由相信，中国将为全球绿色转型发挥建设性作用。”

2024年是中国—拉美和加勒比国家共同体论坛成立十周年，习近平主席对秘鲁、巴西进行国事访问并出席重要多边会议。拉雷亚表示：“当前，拉中各领域友好合作蓬勃发展。持续深化拉中互联互通，在创新、绿色经济、数字经济等领域加强合作，有助于推动全球经济复苏，进一步增强国际社会维护多边主义的力量，促进全球共同发展繁荣。期待拉中展开更多更深入合作。”

《 人民日报 》（ 2025年01月14日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)