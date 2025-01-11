人民网开罗1月10日电 （记者沈小晓）1月9日，苏伊士运河大学孔子学院举办中国文化日暨新春庆典及阿语短期培训班结业仪式，来自苏伊士运河大学、埃及英国大学和四川外国语大学等学校的300余名师生参加活动。

新春庆典活动现场。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

开幕式上，中国驻亚历山大总领事杨易代表使领馆向师生致以新春祝福，对苏伊士运河大学孔子学院在中埃文化交流中的贡献表示高度赞扬。伊斯梅利亚副省长艾哈迈德·伊萨姆强调教育对社会发展的重要作用，鼓励学子投身文化传播。

苏伊士运河大学校长纳赛尔·曼都尔认为，埃中合作成果显著，中国企业为当地经济发展与就业创造了重要机会。苏伊士运河大学孔子学院外方院长哈桑·拉杰布教授表示，孔子学院致力于通过语言与文化课程为中埃青年搭建沟通桥梁，增进两国友谊。

中国留学生代表邵子轩深情回顾了在埃及学习生活的点滴，感谢老师们的悉心教导。她表示，这段在埃及生活学习的时光不仅让她增长了知识，更为人生增添了难忘的一笔。

四川外国语大学的留学生们献上大合唱《鲜花》与埃及方言节目，精彩生动的表演赢得了现场热烈的掌声。苏伊士运河大学孔子学院的八名同学则献上了舞蹈《浮光》，舞姿行云流水，韵味十足。玛丽亚与米拉合作的舞蹈《美哉！诗经》，展现了中国古典文化的优雅与美感。赵惜音与诺兰表演的歌舞《灯火里的中国》将现场气氛推向高潮，歌声与舞步交织出浓厚的节日氛围。

新春庆典活动现场。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

苏伊士运河大学孔子学院还组织了投壶、剪纸、祈福卡、踢毽子等文化体验活动。学生们踊跃参与，兑换奖品，通过互动切身感受中国文化的魅力。

学生们踊跃参与中国文化体验活动。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

学生们踊跃参与中国文化体验活动。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

(责编：崔译戈、杨牧)