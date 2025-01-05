新华社华盛顿1月4日电（记者邓仙来）据多家美国媒体援引匿名美国官员的消息报道，美国国务院已于3日通报国会参众两院，拜登政府拟向以色列出售价值80亿美元的武器。

报道说，这批对以军售中包含的武器有AIM-120C-8型“先进中程空对空导弹”、155毫米口径炮弹、AGM-114型“地狱火”导弹、小直径炸弹以及可将非制导炸弹改装成精确制导炸弹的“联合直接攻击炸弹”尾部套件等。这些武器中的大部分预计耗时一年或以上才能交付。

报道说，收到通报的参议院外交关系委员会和众议院外交委员会将审议这项军售提议并决定是否批准。如获国会批准，这将是拜登政府任内最后一次对以色列的军售。

据美国布朗大学“战争代价项目”统计，2023年10月新一轮巴以冲突爆发以来，拜登政府已向以色列提供价值至少179亿美元的军事援助。

据巴勒斯坦加沙地带卫生部门3日发布的数据，新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成近4.6万巴勒斯坦人死亡、近10.9万人受伤。加沙地带平民伤亡数字持续上升引发美国国内对拜登政府继续向以色列提供武器的强烈不满。

(责编：赵光霞、杨光宇)