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奥地利总理宣布因组阁谈判失败将于近日辞职

2025年01月05日08:30 | 来源：新华网
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　　新华社维也纳1月4日电（记者于涛 刘昕宇）奥地利总理内哈默4日宣布，因新政府组阁谈判失败，他将于近日辞去总理职位。

　　内哈默当晚通过社交媒体发表视频声明说，由于在关键问题上存在严重分歧，他领导的人民党已经终止与社民党联合组建新政府的谈判。他将于近日辞去总理职位及人民党党首职务，以实现平稳过渡。

　　奥地利于2024年9月29日举行国民议会选举，极右翼自由党首次成为议会第一大党，但所获议席未超半数。中右翼人民党位居第二，中左翼社民党排名第三。2024年10月22日，奥地利总统范德贝伦以自由党无法找到联合执政伙伴为由，授权内哈默组建新一届政府。随后，人民党与社民党及新奥地利党展开组阁谈判，寻求组建一个三党联合政府。2025年1月3日，新奥地利党宣布退出组阁谈判。4日，人民党与社民党的两党谈判也最终破裂。

　　据奥地利媒体报道，范德贝伦将于5日就当前政治形势发表讲话。人民党也将于5日开会讨论内哈默的继任人选问题。

　　此间媒体分析认为，在三党联合组阁失败之后，奥地利新政府组成的唯一可能选项是人民党与自由党组成联合政府，否则就只能重新举行国民议会选举。

　　内哈默从2021年12月出任奥地利总理至今，此前曾任联邦政府内政部长。

(责编：王禹蘅、贾文婷)

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