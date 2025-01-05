新华社基辅1月4日电（记者李东旭）乌克兰总理什梅加尔3日宣布2025年政府工作十大优先事项，其中首要任务是确保乌国防和安全投入。

什梅加尔当天在社交媒体“电报”公布新一年乌政府工作十大优先事项，确保国防和安全投入被列为首要任务。他表示，2025年乌国防和安全预算达到创历史新高的2.23万亿格里夫纳（约合540亿美元），乌方还计划生产3万架远程无人机以及3000枚巡航导弹和无人机导弹。

什梅加尔说，维持金融稳定是仅次于国防和安全的优先事项。乌方计划将俄方被冻结海外资产收益作为担保以获得欧盟和七国集团提供的500亿美元贷款，并计划继续通过国际货币基金组织获得金融援助。

什梅加尔表示，恢复和保护乌能源设施是2025年最具挑战的工作之一。在停止俄罗斯天然气过境输送服务背景下，乌方将重点关注本国和欧洲天然气安全，乌天然气运输系统将转变运作模式。此外，乌方将继续大力发展分布式发电，以及进口欧洲电力配套基础设施。

什梅加尔说，政府其他优先事项还包括社会支持、退伍军人政策、教育和医疗、重建和经济恢复、欧洲一体化进程等。

乌克兰最高拉达（议会）去年11月19日通过2025年国家预算案。该预算案规定，2025年乌国防和安全领域预算支出为2.23万亿格里夫纳（约合540亿美元），占乌预算支出总额的62%，占乌国内生产总值（GDP）的26.3%。

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