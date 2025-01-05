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波黑国家档案馆馆长：期待未来波中关系得到进一步巩固

2025年01月05日08:25 | 来源：新华网
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　　新华社萨拉热窝1月4日电（记者殷晓圣）波黑国家档案馆馆长达妮耶拉·穆尔达近日在接受新华社记者专访时表示，2025年是波黑与中国建交30周年，两国人民秉持相同的理念，期待未来波中关系得到进一步巩固。

　　穆尔达回顾了波中友好交往的悠久历史。她说，反法西斯战争题材电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》中瓦尔特这一角色是波黑与中国人民友谊的象征。

　　“我认为，这部电影在某种程度上永久地将中国与波黑人民连接在了一起。”穆尔达说。

　　《瓦尔特保卫萨拉热窝》1972年在南斯拉夫公映。1973年引进到中国后，风靡一时。穆尔达说，这部电影不仅在波黑历史上具有重要意义，也与中国人民产生了深刻共鸣。“瓦尔特的故事被数以百万计的中国人所熟悉，成为两国人民之间的精神纽带。”

　　穆尔达指出，近年来，波黑国家档案馆积极参与波中两国文化交流，通过与中国驻波黑使馆的合作举办展览、学术会议等文化活动，增进两国人民对彼此历史与文化的理解。

　　“中国是一个了不起的国家，有着友善、温和且为了目标不懈奋斗的人民。波黑也有同样勤劳勇敢的人民，我们秉持相同的理念。”穆尔达说。

　　她表示，共建“一带一路”倡议和三大全球倡议为波中合作开启新篇章。随着波中关系不断深化，两国将在教育、旅游、科技、基础设施建设等领域开展更多合作，进一步促进两国人民的相互理解和团结。

(责编：王禹蘅、贾文婷)

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