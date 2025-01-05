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日本东北部大雪 多地积雪厚度超过往年同期3倍

2025年01月05日08:24 | 来源：新华网
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　　新华社东京1月4日电（记者李子越　陈泽安）日本海东北部沿岸地区近日普降大雪，日本多地积雪厚度超过往年同期的3倍，仅青森县就有超1万人次出行受阻。

　　日本气象厅的数据显示，截至当地时间4日16时，青森县等多地12小时最大降雪量为25厘米左右。青森市和弘前市等地的积雪厚度达120厘米左右，超过往年同期的3倍，弘前市还刷新了自1982年有统计记录以来的1月最大积雪量。由于降雪仍未停止，预计积雪厚度还将进一步增加。

　　据青森县统计，从去年12月28日至今年1月3日，县内共接到80多起滑倒、摔伤事故的报警电话。据当地媒体报道，由于大雪压塌树木导致铁路高压线被毁，青森县近日多条轨道交通停运，超1万人次出行受到影响。

　　此外，新潟县柏崎市3日晚间至4日白天的降雪量达30厘米左右。秋田县因大雪压塌树木毁坏供电设施，一度有超过1100户家庭断电。

　　日本气象厅预计，上述地区5日白天降雪强度可能有所减弱，但是7日日本海沿岸地区可能又会迎来新一轮大范围强降雪。气象厅提醒民众尽量减少外出，进行除雪作业时务必注意安全。

(责编：王禹蘅、贾文婷)

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