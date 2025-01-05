新华社多哈1月4日电 通讯｜中国汽车品牌在卡塔尔渐受青睐

新华社记者汪强

近年来，海湾国家卡塔尔对中国汽车品牌青睐有加，从政府公共交通部门到普通消费者，越来越多卡塔尔人选择中国汽车。

这是2023年7月6日在卡塔尔多哈拍摄的日落景象。新华社发，尼库摄

得益于卡塔尔近年来在公共交通领域力推新能源汽车的政策，2024年中国对卡塔尔的汽车出口迅猛增长。中国驻卡塔尔大使馆提供的数据显示，2024年1月至10月，中国对卡塔尔的汽车出口同比增长71.6%，出口总额达4.42亿美元。

宇通客车股份有限公司中东区总经理沈辉对新华社记者说，2022年卡塔尔世界杯足球赛期间，888台宇通纯电动巴士有力保障交通，高峰期每天接送球迷近10万人次，并在赛后继续服务当地公交网络。此外，卡塔尔国家运输公司还引进了宇通的新能源轻卡和电动校车等，为卡塔尔公共交通全面电动化做准备。

2024年12月15日，宇通和卡塔尔国家运输公司合资设立的电动巴士组装厂开工奠基仪式在卡塔尔自由贸易区举办。这是卡塔尔第一家电动商用车组装厂。

卡塔尔交通大臣穆罕默德当天在奠基仪式上说，建立电动巴士组装厂符合卡塔尔国家发展战略目标。卡塔尔自由贸易区管理局首席执行官穆罕默德说，此次合作标志着卡塔尔在推动工业和交通创新及可持续发展方面迈出了重要步伐。

在乘用车领域，奇瑞汽车旗下的捷途成为卡塔尔销量增长最快的中国汽车品牌。捷途2023年4月进入卡塔尔市场，得益于明星车型捷途T2销量迅速增长，2024年前11个月，捷途在卡塔尔实现全品牌销量排名第三、SUV细分市场排名第二，市场占有率突破12%。

卡塔尔捷途车主阿卜杜拉说：“我非常喜欢捷途T2，不仅颜值高，性能也好，特别适合周末开到沙漠里冲沙，一般的坡度毫无压力。另外，许多卡塔尔人到了露营季会在沙漠里住几个月帐篷，人手一辆越野车太有必要了，捷途T2是非常棒的选择。”

上月专程从沙特到多哈参加捷途品牌活动的车主费萨尔说：“我仔细对比过其他品牌的越野车型，捷途T2不仅价格实惠得多，也更智能。现在，中国汽车品牌也已进入沙特市场，我当然选择中国品牌了。”

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