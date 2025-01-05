新华社科伦坡1月4日电（记者陈冬书）当白色的万吨船体从海天线驶来，延绵了一个多月的阴雨也终于消散，阳光重新闪耀在科伦坡的天空。

船上，军乐队鼓点铿锵；岸边，人们手中的国旗飘扬。2024年12月21日上午，执行“和谐使命-2024”任务的中国海军“和平方舟”号医院船停靠在科伦坡港，这是“和平方舟”时隔七年再次到访斯里兰卡。

这艘我国自主设计建造的首艘制式远洋医院船，仿佛一座“移动的三甲医院”。船上共计100余名医护人员，设有17个临床科室和5个辅助诊疗科室，可开展60余种检查治疗或手术。许多斯里兰卡民众不远千里而来，等待中国医生的诊疗救助。

这是2024年12月24日在斯里兰卡科伦坡港停靠的中国海军“和平方舟”号医院船上拍摄的刚进行完白内障手术的本地患者。（新华社记者伍岳摄）

77岁的老人库格德·西里森斯便是其中之一。一年前，他的双眼白内障明显加重，“我的世界浑浊、模糊，行动不便”。这次，他专程从斯里兰卡南部海滨城市加勒赶来，希望中国医生为他的双眼做手术。

记者见到西里森斯时，他已完成右眼手术。西里森斯不会讲英语，只能通过志愿者的翻译与记者沟通。他反复望向医生、又看向记者，一次次用力竖起大拇指。

文明瑰宝亦在一诊一问间流传。在中医诊疗室里，19岁小伙穆贾希德接受了人生中第一次拔火罐治疗。他说，自己肩部久有不适，尝试了各种方法但效果都不理想。“我在网上的视频中看到过针灸、拔火罐，对这些中国传统文化很感兴趣，所以想来尝试尝试。希望有机会能赴中国学医，了解中医的奥妙。”

2024年12月24日，在斯里兰卡科伦坡港，中国海军“和平方舟”号医院船上的医生为19岁的小伙穆贾希德拔火罐。（新华社记者伍岳摄）

这间诊疗室也曾迎来斯里兰卡总理阿马拉苏里亚。2024年12月24日登船参观时，她在几味传统中药前驻足良久，并说“中国有中医，斯里兰卡也有阿育吠陀，希望未来两国能够加强传统医药互学互鉴”。

“感谢中国把斯里兰卡作为‘和平之旅’的目的地，我代表斯里兰卡政府和人民向中国以及中国的医护人员表达感激和致敬。”阿马拉苏里亚说。

“和平方舟”驶至斯里兰卡，已是本次航程提供医疗服务的最后一站。半年间，它已到访13个国家，并留下许多以科技和友谊为蓝本的生命故事。

在贝宁，身在上海的中国医生在国产“海图”舰载手术机器人的辅助下，为当地患者成功实施了复杂性肾囊肿微创手术，刷新了当时世界最远距离的远程机器人人体手术纪录。

2024年12月24日，在斯里兰卡科伦坡港，中国海军“和平方舟”号医院船上的医生在志愿者的帮助下对当地患者进行问诊。（新华社记者伍岳摄）

在毛里塔尼亚，“和平方舟”使用国产舰载手术激光定位导航系统，取出了当地一名老兵右手残存8年的弹片，播撒着真正的“和平”精神。

在莫桑比克，一位71岁的患者带上了7年前中国军医开的氯霉素滴眼液药瓶，再次踏上“和平方舟”，并激动地说：“我一直相信你们还会再来。”

方舟不言，但船上的电子屏已为它记录下一次次仁心仁术的航程：自2008年入列以来，“和平方舟”号医院船已执行“和谐使命”系列任务10次、到访51个国家和地区……以浙江舟山为起点，“和平方舟”的航迹如同生命树般蔓延，并将不断伸展。

2024年12月28日上午，“和平方舟”号医院船结束对斯里兰卡的访问。船体上醒目的红十字逐渐消失在天际，岸边的五星红旗依然挥动不止。

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