——访美国亚洲协会政策研究院副院长丹尼尔·拉塞尔

本报记者 李志伟

“2025年是美中建交46周年。46年来，两国关系历经风雨，总体向前发展，不仅增进了两国人民的福祉，也促进了世界的和平、稳定与繁荣。”美国亚洲协会政策研究院副院长、负责东亚和太平洋事务的前助理国务卿丹尼尔·拉塞尔近日接受本报记者专访时表示。他说，2024年11月，两国元首在秘鲁首都利马举行会晤，2023年两国元首在旧金山举行会晤。双方应延续元首会晤的积极效应，推动美中关系健康、稳定、可持续发展。

“美中是推动世界经济增长的重要力量，驱动需求、促进投资、深化贸易，有利于两大经济体各自发展，也能让其他国家受益。”拉塞尔说，对中国经济发展而言，美国市场很重要，吸引来自美国的投资也非常关键。美中贸易对美国实现发展繁荣、创造就业机会、丰富消费者选择作出了重大贡献。中国经济稳步增长，在全球产业链供应链中发挥了积极作用，促进了全球经济增长。

拉塞尔认为，美中两国在经济、文化等领域的联系广泛。双方均从技术、资本、科学和商业等领域的合作中受益匪浅。两国元首会晤释放了积极信号，双方都意识到稳定双边关系的重要性，并作出了一定努力，重新打开沟通渠道。

拉塞尔认为，地缘政治、地区冲突、经济摩擦、新技术风险等将对两国关系产生复杂影响。他表示，推动美中关系稳定发展“需要双方的智慧、审慎与不懈努力”。

“如果美中两国不能在应对全球性挑战方面进行更充分的合作，将使两国和国际社会遭受损失。”拉塞尔表示，只有美中两国共同努力，才能减缓气候变化对基础设施、农业生产等造成的破坏。这些破坏性因素不仅会影响所有国家的经济，还会导致粮食、水资源不安全，以及人道主义危机和大规模移民等难题，严重影响全球稳定。

中美关系是世界上最重要的双边关系之一，既关乎两国人民切身利益，也关乎人类前途命运。拉塞尔说，这意味着，作为全球大国，两国需要共同努力，有效应对公共卫生、环境恶化和全球变暖、核扩散等人类面临的威胁。

《 人民日报 》（ 2025年01月05日 03 版）

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