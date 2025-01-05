2025年1月1日，全球最大的自贸协定RCEP正式生效实施三周年，区域经济进入高质量发展新阶段。RCEP的全称是《区域全面经济伙伴关系协定》，成员包括东盟10国和澳大利亚、中国、日本、韩国、新西兰共15方。在地缘冲突加剧、世界经济复苏乏力的背景下，RCEP有效激活地区合作活力，初步形成了共享红利、共促发展的区域合作新局面。三年来，RCEP交出了怎样的“成绩单”？在持续释放通关简化、关税减让、贸易投资便利化等制度红利中，发挥了怎样的作用，又有哪些亮点和成效呢？

一束云南产的鲜花，出口到国外市场，可能会面临哪些难题？

云南晔顺科技有限公司董事长 刘克宁：鲜花比较特殊，属于鲜活、易腐产品。如果没有在第一时间完成出口，可能产生枯萎或者腐败等问题。

要减少这种损耗，就要尽可能缩短通关时间。这样才能保证鲜花的新鲜度，提升产品的市场竞争力。RCEP的规则带来了巨大的便利性。

云南晔顺科技有限公司董事长 刘克宁：我们出口的速度大大增快，最快可以在两到三小时之内完成出口手续。乘上前往日本的飞机。根据客户的反馈，出口产品的损耗率几乎为零。

企业方所说的利好，得益于《区域全面经济伙伴关系协定》，也就是RCEP规则的6小时内通关政策。像鲜花、生鲜这样的易腐产品，RCEP成员国之间可以实现6小时内通关，这样就减少了货物的停留时间，确保货物快速送达市场，这一规则让花卉企业享受到了实实在在的红利。

不仅仅是易腐货物和快运货物，RCEP要求一般货物在抵达后48小时内放行。这些规则打通了贸易中的堵点，进一步提高了运转效率。

RCEP实施三年来，海关程序不断简化，我国还建立起了海关和企业一对一指导机制，实行原产地证书“智能审核”“自助打印”等便利化措施，使企业出口商品实现“即申报、即审核、即领证”。

中国国际经济交流中心副理事长 王一鸣：RCEP作为自由贸易协定，我觉得最重要的是促进成员国之间贸易的自由化和便利化，这在很大程度上取决于通关彼此一些证书互认，用一些制度规定来促进彼此间海关在通关时候能够互认，标准能够一致，规则能够一致，大大提高通关效率。

RCEP原产地证书是证明出口货物原产地的重要文件，素有“纸黄金”之称。有了这张证书，RCEP成员国之间可以享受关税减让等优惠政策，实现互惠互利。根据《区域全面经济伙伴关系协定》（RECP）规则，区域内90%以上产品将逐步实现零关税，这将极大促进区域内贸易自由化和经济一体化。

江苏常熟经济技术开发区内一家主要生产各类镀膜及特种玻璃的企业，产品畅销亚欧地区十多个国家，年出口额超6000万元。近日，海关部门为一批价值74万元的玻璃产品签发了RCEP原产地证书，货物顺利出口发往日本。

江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司总经理 李志进：凭借海关签发的RCEP原产地证书，这批货物抵达国外后，其进口关税将由6.3%直接降为0。2024年1到5月份我们总共申领了21份RCEP原产地证书，在目的国享受到关税优惠超过60万元。

RCEP的关税减让规则促进了各成员国间的出口贸易，同时，也为进口贸易带来利好。在一家广州的汽车零部件日资企业，企业负责人告诉记者，他们的产品主要是汽车用的橡胶管和减震器，部分零部件和原材料要从日本和泰国进口，每年的进口金额在5亿元左右。

RCEP带来的关税减让，降低了中间品成本。例如，该公司进口的汽车油管接头和夹子，之前进口关税税率为10%，每年的关税额为700多万元。RCEP实施后，平均每年关税递减9%，第1年关税可以减少63万元；第5年关税可以减少315万元；到第11年关税就为零了。这不但增强了日本和泰国零部件的出口，也进一步增强了RCEP成员国企业间产业链供应链的合作分工。

企业的经营成本降低了，就可以让利更多的优惠给顾客。在浙江义乌，方慧在进口商品城里经营着一家店铺，主要销售进口的保鲜盒、厨具、清洁用品等产品。RCEP实施后，店里8成以上的商品都能享受到RCEP的关税减让，这让她进一步增加了供货订单，而在销售价格上，也作了相应的优惠。

RCEP实施三年来，区域内产业链供应链合作愈发紧密。极大促进了原材料、产品、技术、人才、资本、信息和数据等生产要素的自由流动，推动逐步形成更加繁荣的区域一体化大市场，促进成员国更大范围、更高水平、更深层次的开放合作。比如，在这个过程中，成员国产品也可以以更低的贸易成本、更便利的通关条件进入中国。

资料显示，我国提出5年时间力争从东盟进口1500亿美元优质农产品。2023年前11个月，中国自泰国、越南等RCEP成员国进口鲜榴莲总额达到466.1亿元，是2021年全年的1.7倍。

中国国际经济交流中心副理事长 王一鸣：RCEP对区域的产供链有一个重塑的过程，它的机理就是由于关税降低，促进了区域内中间品贸易迅速发展。中间品贸易占本区域贸易的份额每年大体都会上升一个百分点，近三年来看，从64%上升到65%，再上升到66%。说明区域内成员国之间的分工在进一步细化，而且能够更好地发挥各成员国之间的比较优势，同时也会推动这个区域最终产品竞争力的提升。

RCEP实施三年来，运转效率更高了；关税门槛更低了；产业链、供应链合作更紧密了。同时，经贸网络更发达了。

随着货轮的汽笛声，一艘艘满载货物标箱的船只驶离长兴港。这个港口最近新开通了一条RCEP航线，作为国际物流运输的启运港和目的港，新航线的开通，进一步织密了RCEP经贸网络，大大减少了企业的投入成本。

浙江王金非织造布有限公司物流部经理 陈萍：开通RCEP航线之前，我们的货柜从长兴到嘉兴、到宁波，发往日本、韩国方向，或者从长兴到上海港，然后发往日本、韩国方向。现在开通RCEP之后，货柜直接从长兴到嘉兴，发到日本、韩国方向。从前货柜到日本需要12天时间，现在8天时间就够了。

货物登船就视同于出海，平均可以节省三分之一的物流时间，还能提前锁定海运价格，这让出口企业吃下了“定心丸”。

运输成本降低了，产品的市场竞争力更强了。新的RCEP航线开通后，企业产值增量从每月的5%提升到12%，表现更为抢眼。记者注意到，RCEP线路和“铁公水”多式联运相互融合，进一步推动了长三角区域运输结构优化调整，降低了长三角区域的物流成本，使RCEP航线的触角延伸到内陆。

浙江湖州长兴经济技术开发区管委会经济发展局副局长 单军杰：在RCEP政策红利下，我们对RCEP成员国的出口呈现出递增趋势，2024年1月到10月，长兴对RCEP成员国出口额同比上涨15.3%。目前我们周边也辐射了安吉、广德、宜兴、常州等长三角一些地区，目前长兴“铁公水”多式联运中心已成为长三角重要的物流集散中心。

RCEP链接起一个个枢纽节点，畅通了经贸往来大循环，持续为成员国和企业带来实实在在的红利，也为中国参与全球经济治理、形成国内国际双循环相互促进的新发展格局提供了动力。

商务部经贸政策咨询委员会对外贸易专家 屠新泉：RCEP生效以来，大家看到了中国和RCEP国家之间外贸增长的前景，相关的航运公司、港口都在积极开通增加中国和RCEP国家之间的航线，像大连、青岛、泉州、厦门、深圳、广州等，都新增了专门面向RCEP成员国新的航线。这些新的航线一方面服务于RCEP所带动的贸易增量，另一方面通过加密航线的密度，推动了中国和RCEP国家之间的经贸往来。

中国是RCEP最大的经济体，也是高质量实施RCEP的积极推动者。2022年和2023年，我国对RCEP成员国贸易额占我国外贸总额比重均超过30%。2024年的前三季度，我国对RCEP其它成员国进出口额达到9.63万亿元人民币，同比增长4.5%。

2022年，RCEP15个成员国吸引外国直接投资同比增长13.9%，对外直接投资同比增长21.7%。

2023年，RCEP区域内部贸易达到5.6万亿美元，区域内中间品贸易额占比约66%。

2024年前三季度，中国对RCEP其他成员国进出口达到了9.63万亿元人民币，同比增长4.5%。

作为世界上参与人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自贸协定，RCEP为进一步推动区域合作、建设亚太自贸区、实现区域经济一体化筑牢了基础，有效激发了地区合作活力，也充分印证：开放发展和自由贸易有利于经济增长、促进市场繁荣。目前，中国香港、斯里兰卡、智利已经提出加入RCEP的申请。RCEP的“朋友圈”将进一步扩容升级。中国也将继续全面高质量实施RCEP，为推动区域经贸繁荣发展和经济一体化注入更多动能，为亚太人民带来更多实实在在的成果。

编辑丨赵智明 李腾飞 熊逸 罗坷欣

摄像丨徐鹏 陈政 宋东东

剪辑丨邢永跃 任世平 赵云龙 张文庆

(责编：岳弘彬、牛镛)