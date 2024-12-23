人民网北京12月21日电 （记者张博岚） 12月20日上午，中国社会科学院欧洲研究所、中国欧洲学会与社会科学文献出版社在北京共同举办了“欧洲形势与中欧关系”研讨会暨《欧洲发展报告（2023～2024）》发布会。

《欧洲发展报告（2023～2024）》封面。 中国社会科学院欧洲研究所供图

中国社会科学院欧洲研究所所长、《欧洲发展报告（2023～2024）》主编冯仲平研究员致辞。吴迪摄

中国社会科学院欧洲研究所所长冯仲平在发布会开幕式的致辞中指出，“《欧洲发展报告》作为中国社会科学院国际片八个（院）所的第一部皮书，迄今已走过28个年头；今天要发布的这本《欧洲发展报告》，是欧洲研究所开展有组织区域国别研究取得的重要成果。”

社会科学文献出版社副总编辑童根兴作开幕式致辞。吴迪摄

社会科学文献出版社副总编辑童根兴在致辞中对欧洲蓝皮书的出版表示祝贺。他表示，中欧作为世界两大文明体、两大政治力量将深刻影响世界格局的走向。哲学社会科学工作者要更加努力从现实和长远角度出发，分析欧洲发展形势，研判中欧关系走向，为更好服务国家发展提供高质量的智力支持。

中国社会科学院欧洲研究所党委书记、副所长公茂虹主持开幕式。吴迪摄

开幕式由中国社会科学院欧洲研究所党委书记、副所长公茂虹主持。 他指出，本报告是欧洲研究所推进落实关于建设“国内顶尖、世界一流、融通中欧、服务决策”研究所这一目标的一项重要成果，其深度、广度都有拓展，质量、水平都有提高。

参会人员合影。吴迪摄

中国社会科学院欧洲研究所历史研究室副主任孔元副研究员介绍了蓝皮书主题报告《欧洲艰难应变步入关键期：2023～2024年欧洲形势与展望》的内容。

在蓝皮书发布会之后，中国社会科学院欧洲研究所《欧洲研究》总编辑、中国欧洲学会秘书长宋晓敏教授主持了“欧洲形势与中欧关系”研讨会。

中国社会科学院欧洲研究所《欧洲研究》总编辑、中国欧洲学会秘书长宋晓敏教授主持研讨会。吴迪摄

会议现场。吴迪摄

来自中国社会科学院、中共中央党校（国家行政学院）、中国现代国际关系研究院、中国国际问题研究院、中国政法大学、北京外国语大学、中国社会科学院大学等国内相关研究机构、高等院校的近50名专家学者参加了会议。

会议现场。吴迪摄

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