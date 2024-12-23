新华网苏瓦12月23日电 维拉港消息：中国驻瓦努阿图大使李名刚近日在使馆会见瓦努阿图看守政府总理萨尔维，向其转交中国红十字会向瓦提供的10万美元紧急人道主义现汇援助。

12月21日，中国驻瓦努阿图大使李名刚（右）向瓦看守政府总理萨尔维转交中国红十字会向瓦提供的10万美元紧急人道主义现汇援助。中国驻瓦努阿图大使馆供图

李名刚表示，中瓦是好兄弟，中方对瓦政府及人民因强震遭受的人员伤亡和财产损失表示诚挚慰问，愿向瓦提供紧急赈灾支持，与瓦携手共渡难关。地震发生后，中国驻瓦使馆即着手协调在瓦中资企业及医疗队开展救援，全力协助伤员救治和赈灾支持。中方将与瓦政府保持密切联系，根据瓦方需求进一步提供帮助。

萨尔维衷心感谢中方对瓦提供的无私援助，表示无论是飓风，还是地震，中方永远都在瓦最困难的时刻伸出援手，向瓦提供宝贵支持，再次彰显两国政府和人民深厚情谊。瓦方愿与中方保持密切沟通合作，争取早日克服困难，恢复正常生活。

瓦努阿图17日发生的7.3级地震已致十余人死亡，200多人受伤。

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