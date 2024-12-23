新华社吉隆坡12月23日电 专访：“中国经济韧性与活力充分展现经济治理有效性”——访马来西亚智库区域策略研究所执行董事蔡伟杰

新华社记者王嘉伟 毛鹏飞

“尽管全球消费需求不振，贸易保护主义再度抬头，地缘政治风险加剧，中国经济仍保持增长动力，充分展现中国在经济治理等方面政策与措施的有效性。”马来西亚智库区域策略研究所执行董事蔡伟杰日前接受新华社记者书面采访时说。

数据显示，面对复杂严峻的国际环境，2024年前三季度中国经济仍保持4.8%的增长，增速在世界主要经济体中位居前列，对世界经济增长贡献率保持在30%左右，凸显中国经济作为全球经济引擎的重要地位。

蔡伟杰指出，根据最新经济发展形势，中国因时制宜提出“实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策”，并“加强超常规逆周期调节”，这将有力支撑中国经济持续稳定增长。

“中国通过增加政府投资、减免税费，有效缓解企业经营压力，促进基础设施建设和新兴产业发展。”蔡伟杰表示，中国还通过保持市场流动性充裕、降低融资成本，为中小企业和重点行业提供稳定资金支持。

“这种财政政策与货币政策的协调配合，为经济发展提供有力保障。”他说。

此外，蔡伟杰认为，中国近期释放信号，将大力提振消费、提高投资效益、全方位扩大国内需求，这有助于增加居民收入、提振消费信心，将是中国经济保持增长动能的重要因素。中国持续优化投资结构，有助于确保资本流向高附加值、高技术含量的产业，形成可持续的经济增长动能。

蔡伟杰表示，在全球产业结构持续升级背景下，中国推动新质生产力发展，通过加强科研投入、突破关键核心技术等方式，推动产业链向高端延伸。“中国积极推动产业升级与绿色转型，经济发展的‘含绿量’显著提高，不断创造新的增长动能。”

他还表示，加强与中国的贸易投资、绿色发展和互联互通建设等合作，有助于东盟国家的经济结构优化与高质量发展。“未来，东盟国家与中国将迎来更广阔合作空间与发展机遇，有望进一步深化区域经济合作，为实现可持续、包容性的共同发展奠定基础。”

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