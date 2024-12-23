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中东战地手记丨动荡、恐惧与未竟之梦——一名叙利亚剧变记录者的自白

2024年12月23日13:24 | 来源：新华网
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　　新华社大马士革12月23日电　中东战地手记｜动荡、恐惧与未竟之梦——一名叙利亚剧变记录者的自白

　　新华社报道员胡马姆

　　11月27日早上，以“叙利亚沙姆解放武装”为主力的武装力量在叙西北部地区发动大规模攻势。起初，我以为这只是漫长而惨烈的叙利亚内战又一次重燃，就像我之前报道过的无数次。

　　连续报道叙利亚危机近14年，曾以为自己适应了战争带来的反复无常，然而战火骤起使我再次意识到，所谓正常的生活，在叙利亚依然是遥不可及的梦。

　　11月29日晚上，社交媒体上开始流传武装人员进入叙北部最大城市阿勒颇的视频。他们不仅夺回了先前的据点，还占据了此前从未踏足过的地区。短短数日内，战线向南延伸数百公里，冲突的指针仿佛被拨回了内战最初的那几年。

　　这是一种似曾相识的恐惧。

　　2011年叙利亚内战爆发，自那以后近14年的动荡让这个国家陷入严重的人道主义危机。在内战初期的2013到2014年，我冒险前往前线采访，小心翼翼地穿过破碎的玻璃和扭曲的钢筋。所到之处，满眼是被战火摧毁的街区，金属烧焦的刺鼻气味混杂着血腥味与尘土不断钻入我的鼻腔。曾经的家园在战火中化为废墟。

　　时间久了，我渐渐习惯了战争，甚至学会仅凭声音分辨出不同口径的武器。这些经历在我心中留下了深深的伤痕。它夺走了我内心的平静，又播下了恐惧的种子——内战噩梦可能卷土重来。

　　此次“叙利亚沙姆解放武装”的迅猛推进出乎绝大多数人的意料。政府军重镇接连失守——先是哈马，再是霍姆斯——几天内，他们便兵临首都大马士革。

　　12月8日凌晨，城市的宁静被枪声打破。数小时内，大马士革便陷入传言四起、抢劫横行的混乱局面。尽管焦虑如潮水般涌来，我仍努力控制情绪以坚持报道工作。

　　偶然向窗外瞥去，我看到不明身份的武装人员、被遗弃的军车以及散落街头的步枪和军装。一切都笼罩在混乱与迷茫之中。

　　蔓延的恐惧也开始体现在身体上。第二天醒来时，我无法吞咽，只得前往医院。外面的街道弹壳遍布，执勤的武装人员神色紧张。而在医院内部，医生们一边享用甜点一边聊天，甚至还邀请我为他们拍照，似乎是为了在混乱中为患者们守候最后一丝“正常”。

　　几天后，大马士革竟开始恢复往常的节奏。市场重新开张，人们踏出家门，而所谓的“正常”——如果这能被称作正常——正以一种全新的姿态出现了。

　　医院恢复了往日的忙碌。生活必需品被重新摆上货架，曾经限量的燃油和大饼被放开供应，尽管价格有所上涨。我清楚地意识到，我依然处于动荡之中，尽管局势的缓解带来短暂的平静，但对未来的担忧仍在每个人心底挥之不去。

　　在叙利亚，稳定始终悬于一线。我们重新前行，不是因为战胜了恐惧，而是因为我们别无选择。

　　短暂的平静过后，以色列战机呼啸而来，肆意轰炸叙利亚各地的军事目标。这始终提醒着我们：在叙利亚，和平仍然是一个遥不可及的梦。（翻译整理：冀泽）

(责编：崔越、张悦)

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