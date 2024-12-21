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厦门市悉尼推介会热议拉紧中澳经贸合作纽带

2024年12月21日07:49 | 来源：新华网
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　　新华网悉尼12月20日电 厦门市悉尼推介会日前在澳大利亚悉尼举办。与会人士聚焦中国高水平对外开放带来的重要机遇，热议如何拉紧中澳经贸合作纽带等议题。

　　推介会上，厦门市侨办主任许毅青致辞说，厦门经济特区因改革而生、因改革而兴，是中国最早对外开放的城市之一，目前正积极推进高水平对外开放，希望澳企业界继续投资和赋能厦门，进一步实现互利共赢。

　　澳大利亚厦门商会暨联谊会会长陈壬致辞说，华侨华人坚持传承、弘扬中华优秀传统文化，并同澳大利亚多元文化相结合，促进人文交流。厦门和悉尼间文化交流和经贸合作将促进双方共同发展，助力中澳两国友好合作进一步巩固加深。

　　厦门航空有限公司驻悉尼办事处总经理曾峨说，厦航（澳洲）致力于搭建中澳之间的空中桥梁，希望能为促进双方人员交流和经贸合作不断发挥作用。

　　中国工商银行悉尼分行总经理陈建愉表示，工行悉尼分行服务于中澳双方经贸合作以及包括厦门企业在内的“走出去”中资企业，促进新能源产业发展，致力于本地化运营，将继续通过金融服务助力中国高水平对外开放和双边友好合作。

　　推介会上，厦门市介绍了最新政策和营商环境，展现了厦门经济特区的经济活力、创新动力和投资潜力。

(责编：王禹蘅、崔越)

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