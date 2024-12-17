新华社北京12月17日电（记者温馨）就近段时间海外社交平台上关于来华旅行的图文和视频备受欢迎，外交部发言人林剑17日在例行记者会上表示，欢迎外国朋友继续“种草”中国。

林剑表示，近段时间，中国已同26个国家达成全面免签，先后对法国、德国等38国单方面免签，对54国实行过境免签，同157个国家和地区缔结互免签证协定。就在12月17日上午，中方宣布全面放宽优化过境免签政策，将过境免签外国人在境内停留时间由原72小时和144小时均延长为240小时，也就是10天，新增21个口岸为过境免签人员入出境口岸，并允许外国人跨区域通行。

“我也在网上看到不少‘中国游’的视频，很多外国朋友通过镜头展现中国现代都市的繁华盛景和普通百姓的烟火日常。”林剑说，这其中既有对中国充满好奇的“头回客”，也有被中国魅力吸引的“回头客”。

林剑说，我们欢迎外国朋友们继续“种草”中国，更好感受“不到长城非好汉”的历史沧桑，“水光潋滟晴方好”的自然壮美，“晚来天欲雪，能饮一杯无”的人文情怀。

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