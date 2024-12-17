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王毅：元首外交书写恢弘新篇章

2024年12月17日16:31 | 来源：新华网
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新华社北京12月17日电（记者邵艺博、刘杨）12月17日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在2024年国际形势与中国外交研讨会上表示，一年来，元首外交书写恢弘新篇章，引领和平发展、合作共赢的时代潮流。

王毅说，习近平主席出席和平共处五项原则发表70周年纪念大会、中阿合作论坛、中非合作论坛北京峰会三大主场外交，开展欧洲之旅、中亚之旅、金砖之旅、拉美之旅四次重要出访，参加一系列多边峰会，以大党大国领袖的全球视野、宽广胸襟和天下情怀，同各国领导人及政要深入战略沟通，不断扩大各方利益的汇合点，倡导国际社会加强团结合作。

习近平主席同各国谈得最多的就是友谊和信任，形成最广泛的共识就是合作与共赢。国际舆论普遍认为，习近平主席着眼促进和平和发展大计，坚守多边主义、公平正义、开放合作正道，推动国际社会共同应对各种全球挑战，必将对人类文明的进步发展产生积极深远影响。

习近平主席还亲力亲为，通过会见、致信等多种形式，面向各国人民开展友好工作，为国与国关系健康发展夯实民意根基。我们珍视为中外友谊作出贡献的老朋友们，重视致力于对华友好事业的各界力量，愿同各国朋友一道，以友为桥、以心相交，将人民友好的涓涓细流，汇聚成推进人类和平和发展事业的磅礴力量。

(责编：卫嘉、白宇)

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