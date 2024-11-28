人民网北京11月28日电 （记者鲁扬）“读懂中华经典”系列葡文版新书首发式27日在京举行。中国外文局总编辑高岸明、外交部拉美司参赞张文伟、巴西驻华大使馆文化处主管裴若涵、巴西汉学家沈友友以及来自社科院和多个高校的专家学者40余人出席了首发式。

“读懂中华经典”系列葡文版新书首发式27日在京举行，图为活动现场。人民网记者 鲁扬摄

当天发布的《〈道德经〉通解》《〈论语〉通解》《〈庄子·内篇〉通解》三部著作是由巴西籍汉学家沈友友精心整理与翻译的葡语译著，详尽诠释了《道德经》《论语》《庄子·内篇》等中国国学经典。不仅忠实地还原了老子、孔子、庄子的智慧原貌，更巧妙融合中国古代学者的深邃见解，为葡语国家读者呈现中华传统文化的思想盛宴。

“读懂中华经典”系列葡文版新书首发式27日在京举行，图为中国外文局总编辑高岸明在发表致辞。图片由中国外文局提供

高岸明在首发式上发表致辞时指出，今年是中巴建交50周年，习近平主席刚刚成功对巴西进行了国事访问。值此意义深远、继往开来的时刻，这三部译作的发行，在博大精深的中华文化与巴西和其他葡语国家读者之间，架起了一座阅读之桥，通过译者精妙的翻译转化和到位的解读引导，为读者打开了一扇品味中国传统文化韵味与魅力的大门，也是献给中巴建交50周年的珍贵文化礼物。

“读懂中华经典”系列葡文版新书首发式27日在京举行，图为外交部拉美司参赞张文伟在发表致辞。图片由中国外文局提供

张文伟表示，中巴虽相距遥远，但始终坚持开放包容、互学互鉴，树立了不同文明友好相处的典范。巴西汉学家沈友友三部译作的出版，不仅是对中国经典文献的精心解读，更是对中巴文化友好交流传统的传承和发扬，将使更多读者领略中国经典文化的博大精深，感受到中华文化跨越千年的智慧和魅力，促进不同文化之间的相互理解。

裴若涵在讲话中认为，“读懂中华经典”系列新书首发式于巴中建交50周年这一历史性时刻举行，意义非凡，两国伙伴关系已超越经济和政治领域，实现了国际关系中最宝贵的文化交流和相互理解。这一成果象征着巴中文化交流的深化，彰显了文学在连接不同民族、增进文化共鸣中的独特作用。

“读懂中华经典”系列葡文版新书首发式27日在京举行，图为巴西汉学家沈友友在发言。人民网记者 鲁扬摄

沈友友在发言中向帮助他的中国专家和学者表示感谢，他认为，典籍互译是深化巴中文化交流的重要纽带，巴西的学术界已经开始认识到将东方智慧介绍到西方的重要性和关键性，作为界内的一员，他会继续帮助他的同胞客观、立体地了解中华文化。

“读懂中华经典”系列葡文版新书首发式27日在京举行，图为新书揭幕仪式。人民网记者 鲁扬摄

“读懂中华经典”系列葡文版新书首发式27日在京举行，图为赠书仪式。人民网记者 鲁扬摄

“读懂中华经典”系列葡文版新书首发式27日在京举行，图为与会嘉宾合影留念。人民网记者 鲁扬摄

新书发布仪式上，中国外文局还向巴西驻华大使馆、中国社会科学院拉丁美洲研究所、北京外国语大学、上海外国语大学、中国传媒大学、北京第二外国语学院等单位代表赠送新书。

沈友友现任澳门大学人文学院助理教授，先后于北京大学和中国人民大学获得哲学硕士与博士学位，2002年至2014年间，沈友友任职于巴西驻华大使馆。自2014年起，他开始在中国澳门定居。

本次新书首发式由中国外文局、巴西驻华大使馆指导，外文出版社主办，被列为庆祝中巴建交五十周年的活动之一。

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