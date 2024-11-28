新华社塔什干11月27日电 专访｜中国全球治理观助力维护全球南方共同利益——访乌兹别克斯坦科学院国家与法律研究所高级研究员纳扎罗夫

新华社记者李奥

二十国集团里约热内卢峰会近日举行，中方在峰会上全面系统阐释中国的全球治理观。乌兹别克斯坦科学院国家与法律研究所高级研究员拉夫尚·纳扎罗夫在接受新华社记者专访时表示，中国的全球治理观基于公平原则，尊重各国的独立发展权和多样化需求，为全球治理体系改革注入新活力，有助于维护全球南方共同利益。

纳扎罗夫说，多年来，中国一直倡导建立一个开放包容的全球经济体系，主张在全球化进程中尊重各国多样化需求，致力于推动以公平为原则的多极化世界发展。中国的全球治理观尤其重视发展中国家权益。通过共建“一带一路”倡议等多边合作平台，中国支持全球南方国家在经济、科技和社会发展中实现公平增长，这也为发展中国家参与全球经济治理创造更多机会。

2024年8月3日，在刚果（布）首都布拉柴维尔的中国援刚果（布）农业技术示范中心内，中方农业专家李科明（左）与当地员工在大棚内耕作。（新华社记者郑扬子摄）

纳扎罗夫指出，全球发展倡议为发展中国家提供了一条互利共赢的合作新路径，有助于缩小全球发展差距。

中方在峰会上还宣布支持并加入巴西倡议成立的“抗击饥饿与贫困全球联盟”。纳扎罗夫表示，中国已经实现8亿贫困人口全部脱贫，为全球减贫事业做出重要贡献。中国在减贫方面的成就基于经济发展与社会保障的协调统一。中国不仅大力发展基础设施，还通过完善教育、医疗和职业培训体系，为贫困人口创造了长期自我实现的机会。这一成就对实现联合国2030年可持续发展议程起到极大推动作用，展现了一种多样化且系统性的减贫模式，为其他国家消除贫困提供了实践范例。

2024年8月14日，在卢旺达南方省穆汉加区，尼扬博·奥贝德在食用菌培育工坊内检查菌袋。曾两次赴中国进行菌草技术培训的尼扬博·奥贝德在南方省和东方省各拥有一家工坊。（新华社记者韩旭摄）

纳扎罗夫高度评价中国在推动完善二十国集团合作机制方面所发挥的积极作用。“中国在二十国集团框架内积极推动国家间宏观经济政策协调，促进发达国家与新兴经济体肩负起各自责任。中国不仅推动数字经济、绿色发展和金融改革等领域的合作，还倡导创新驱动发展，强调科技创新和数字化在全球经济复苏中的关键作用。这些主张在完善二十国集团合作机制方面发挥了重要作用。”

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