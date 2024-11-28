新华社贝鲁特11月27日电（记者谢昊）黎巴嫩总理米卡提27日说，黎巴嫩军队将加强在南部地区的部署。他同时要求以色列遵守与黎巴嫩真主党达成的停火协议，撤出黎被占领土。

黎以停火协议于当地时间27日4时正式生效。米卡提当天在内阁会议后发表电视讲话说，黎巴嫩政府致力于执行联合国安理会第1701号决议，特别是关于加强利塔尼河以南地区军队和安全部队部署的相关条款。他表示，黎巴嫩坚定维护其海陆空主权，不会容忍任何形式的侵略行为。

黎军方消息人士说，在停火协议生效前不到10分钟，以色列仍对黎南部和东部地区发动了空袭，但随后停止所有军事行动。协议生效后，黎巴嫩南部和东部主要道路恢复通行。由于以色列此前的空袭和炮击，一些通往边境的道路仍被切断。

黎巴嫩军方当天发表声明，宣布根据联合国安理会第1701号决议加强在利塔尼河以南地区的部署，并与联合国驻黎巴嫩临时部队协作履行维和任务。

根据停火协议，真主党及所有黎武装团体承诺不对以色列发动任何攻击，以方停止对黎境内的军事打击。以军将在60天内逐步撤出黎巴嫩南部，黎军队和国内安全部队将是被授权在黎南部携带武器或部署部队的实体。

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