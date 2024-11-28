（荷兰）尼可·卡义克

从10岁起，我跟随父母学习种植郁金香。儿时的我有一个梦想：让全世界都开满郁金香。成年后，我辗转不少国家和地区，寻觅能够让梦想成真的土壤。因缘际会，2013年，中国江苏省盐城市大丰区的荷兰花海景区联系了我。

那时，荷兰花海景区刚刚成立不久。踏入景区的那一刻，我就被周围美丽的自然环境深深吸引，仿佛置身于一幅生机勃勃的绿色画卷中。随后，我发现盐城黄海湿地和荷兰的瓦登海保护区有很多相似之处，如两地均为潮间带世界自然遗产，土壤性质相似。大丰温和的气候、便捷的水路和平坦的农田为郁金香提供了得天独厚的生长环境。更重要的是，荷兰花海景区将郁金香的研究与培育作为四大产业之一，其长远的产业布局和超前的战略眼光与我的梦想似乎不谋而合。兴奋之余，我决定留下来，做一名荷兰花海景区的郁金香种球研培顾问。

在荷兰花海景区的支持下，我发挥自己的专业优势，成立了郁金香种球研培团队。在研培过程中，我们遇到过很多挑战。虽然大丰与荷兰郁金香种植地区的土壤性质相似，但受大西洋暖流影响，荷兰冬暖夏凉、温差较小，郁金香的生长期较长，而大丰春季较短、夏季炎热，温度上升较快，郁金香感染病毒的风险更高。为此，我和团队在土壤改良、病毒防治及新品种培育等关键领域加强研发，并大力发展杂交育种技术。目前我们已在荷兰花海景区培育了10多个郁金香新品种，种出了健康饱满的高品质郁金香。

10多年来，我见证了荷兰花海景区的蓬勃发展。这片充满活力与机遇的土地，不仅全年向市场供应大量郁金香盆花与切花，还带动周边农户增收致富。在这期间，我的努力也得到中国人民的认可，相继获得“江苏友谊奖”“江苏省人民友好使者”等多项荣誉。这些成果离不开一群吃苦耐劳、勤奋好学的中国年轻人与我的共同努力。在一次次思想碰撞和勇敢尝试中，我们逐步适应彼此的工作方法和节奏，常常一起讨论如何提升团队效率、改进郁金香种植技术。我与中国同事间的配合更加默契，感情日益深厚，我也越来越喜欢这份工作。

我在大丰生活的岁月是一段充满温暖与收获的美好时光。我接触到各行各业的中国朋友，他们都有一个共同点——友好。和周围人熟络后，我们常常受邀到周边农户的家中吃饭。我身边的同事和朋友也会邀请我参加各种社交活动。在中国春节这样的传统节日，我们还一起包饺子，感受浓郁的节日氛围和中国文化魅力。他们的友好和关心帮助我更好地融入工作和生活。

未来，我将继续在中国深耕郁金香产业，为中国建立完善的郁金香国际生产和贸易平台尽一份绵薄之力，让更多人感受到郁金香所蕴含的友谊之意，让美丽的花卉继续成为荷中两国人民友好交往的纽带。

（作者为荷兰郁金香培育专家）

《 人民日报 》（ 2024年11月28日 15 版）

(责编：白宇、卫嘉)