本报记者 朱玥颖

今年是中国赠送朱鹮“友友”“洋洋”抵达日本25周年。“如今，在日本繁殖出生的朱鹮都是中国朱鹮的后代。可以说，是‘友友’和‘洋洋’拯救了日本的朱鹮种群。”日本新潟大学佐渡自然共生科学中心所长永田尚志日前在接受本报记者采访时表示。

“朱鹮被视为吉祥之鸟，又被称为‘东方宝石’。保护朱鹮就是保护生物多样性。”永田尚志说，朱鹮是生态系统的旗舰物种，保护朱鹮能够使其同域伴生物种也得到保护，从而有助于维护生物多样性和生态系统平衡。

在日本，朱鹮生存环境一度因森林砍伐、水田减少而受到破坏，导致朱鹮数量不断减少。1998年，日本朱鹮被确定为“野生灭绝”物种。2003年，随着朱鹮“阿金”死去，日本本地朱鹮灭绝。

为了确保遗传基因的多样性，从1998年到2018年，中国先后赠送日本“友友”和“洋洋”等7只朱鹮。“在中国帮助下，日本朱鹮种群从灭绝到成功繁衍，创造了奇迹。日本政府和民众也认识到保护朱鹮的重要性，采取了有效保护措施。例如，定期维护朱鹮生存的生态环境、冬季结冰期往水田内注水、限制在朱鹮保护栖息地及周边使用农药和除草剂等。当地小学生不仅在学校系统学习关于朱鹮的知识，还到田间调查朱鹮保护栖息地的生态环境。”永田尚志说。

保护朱鹮的目的是让它们回归野外。2007年，佐渡朱鹮保护中心野外放飞站竣工。次年，日本实施首次朱鹮野外放飞。“根据相关数据，截至目前，日本国内朱鹮总数约为700只，其中野生朱鹮有500多只。”永田尚志说，“日中朱鹮保护合作，是世界野生动物保护史上的成功范例。”

如今，朱鹮图案的纪念品和食品在佐渡岛随处可见。佐渡岛也因朱鹮成为著名的观光景点，吸引着世界各地的游客。“保护朱鹮不仅保护了生物多样性，还促进了当地经济的发展，实现了生态环境保护和经济发展双赢。”永田尚志感叹道，“朱鹮是日中两国人民友谊的桥梁，见证了日中民间交往的历史。希望今后以朱鹮保护合作等友好交往的故事为纽带，开展更多日中民间交流活动。”

（本报日本新潟电）

《 人民日报 》（ 2024年11月28日 02 版）

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