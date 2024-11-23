新华社开罗11月22日电（记者张猛）喀土穆消息：联合国世界粮食计划署（世粮署）22日发表声明说，世粮署一支援助物资运输车队当天抵达苏丹西部北达尔富尔州扎姆扎姆难民营，这是自今年8月以来首支抵达该难民营的援助车队。

声明说，此前，由于北达尔富尔州首府法希尔周围持续冲突以及雨季导致道路不通，向扎姆扎姆难民营的援助物资运输已中断数月。

声明说，世粮署向苏丹多地派出700多辆运送人道援助物资的卡车，这些卡车载有约1.75万吨物资，有望满足150万人一个月的粮食需求。自今年9月以来，世粮署平均每月向200万苏丹人提供粮食援助。

世粮署东非地区主管洛朗·布凯拉在声明中说，目前世粮署正加大在苏丹的人道主义援助努力，争取将援助物资送达更多有需要的人手中。希望国际社会和苏丹方面予以支持，确保所有入境口岸保持开放和援助卡车安全通行。

2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。持续一年多的武装冲突已造成约2.71万人丧生，超过1180万人流离失所，2890万人需要人道援助。联合国专家今年10月警告说，苏丹武装冲突导致国内97%的人口面临“严重饥饿”。

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