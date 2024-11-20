新华社巴库11月20日电（记者郭爽 钟忠）正在阿塞拜疆首都巴库举行的《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会（COP29）已进入关键的第二周。大会主席团表示，谈判虽取得一些进展，但在气候融资等几个关键问题上陷入僵局，距离就新的气候融资方案达成一致仍有很长的路要走。

COP29首周谈判在多重挑战中展开，各方在碳交易规则、气候资金和适应目标等关键议题上取得一些进展，但整体步伐缓慢。

本次大会上，各方最关注的议题还是气候资金问题，即新的气候融资集体量化目标（NCQG）。为支持发展中国家向气候适应型未来转型，各方正就NCQG展开谈判，以期在2009年“发达国家每年向发展中国家捐资1000亿美元”基础上，制定全球2025年后的气候融资目标，并就资金机制相关安排达成共识。因此，本次大会也被称为“气候融资大会”。

中国气候变化事务特使刘振民在大会期间接受新华社记者采访时指出，气候资金谈判达成共识的关键是发达国家按照《巴黎协定》第九条要求，作出向发展中国家提供资金援助的承诺，并达到相应承诺数额。

刘振民指出，大会第一周进展有限，现在谈判还在进行，交锋激烈。刘振民强调，各国应逐步认识到包括资金等关键议题在COP29达成协议，不仅影响到本届大会的成败，而且影响到《巴黎协定》下多边合作进程的方向。

COP29目前已进入“政治周”。有关国家的部长和高级官员在谈判桌接手最终文本的谈判。COP29主席国阿塞拜疆敦促部长们加快讨论速度，展现勇气，达成一项公平且雄心勃勃的协议。

《联合国气候变化框架公约》秘书处执行秘书西蒙·斯蒂尔19日表示，二十国集团领导人已向COP29的谈判代表发出明确信息，即各缔约方在离开巴库前，一定要达成新的融资目标，这符合每个国家的利益。斯蒂尔在18日的新闻发布会上敦促各方代表集中精力推动解决核心问题，加速敲定新的气候融资协议，以弥补气候变化所致损失，助推清洁能源转型。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)