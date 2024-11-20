人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

综述｜中国企业携智能技术亮相马来西亚智慧国家展

2024年11月20日13:17 | 来源：新华网
小字号

　　新华社吉隆坡11月20日电　综述｜中国企业携智能技术亮相马来西亚智慧国家展

　　新华社记者王嘉伟　程一恒

　　为期3天的2024马来西亚智慧国家展19日在吉隆坡马来西亚国际贸易展览中心开幕，50多家中国通信技术与科技创新企业携诸多创新成果亮相。

　　本届展会主题是“数字化转型的智能创新”，聚焦5G与物联网、人工智能、可持续交通与智慧城市等前沿科技产业，探讨技术在增强连通性、改善城市生活、推动工业增长等领域中发挥的变革性作用。

　　马来西亚数字部部长戈宾德·辛格·德奥在接受新华社记者采访时表示，作为2025年东盟轮值主席国，马来西亚正努力建设成为区域数字经济领导者，期待与包括中国在内的伙伴加强人工智能、绿色生态等关键领域交流与合作，共同迎接机遇、面对挑战。

　　本届展会上，作为知名的新能源智能制造解决方案服务商，无锡先导智能装备股份有限公司对布局东南亚地区、开拓马来西亚市场充满期待。先导智能东南亚销售高级经理郁旻表示，随着当地新能源产业不断发展，市场对于原材料、电池等产品需求持续增长，企业期待通过联络当地设备供应商、采购商等，加强跨国合作并将中国的新兴技术与当地市场交流分享、相互促进。

　　“期待更加贴近当地市场，了解当地客户的真正需求。”深圳英飞源技术有限公司亚太区销售总监迟源对记者说，作为一家十多年来根植于充电、储能和电源模块产品的科创企业，英飞源期待通过参加展会拓展当地渠道与合作伙伴，为马来西亚当地新能源汽车消费者提供更加便捷、快速的能源服务。

　　据介绍，本届展会共吸引来自20多个国家和地区的600多家企业参展，预计将发布、展示超过300项科技创新产品和技术成果。展会主席穆赫德·纳西尔·穆赫德·阿什拉夫表示，本届展会旨在为解决方案供应商与决策者、创新者和投资者，创造技术交流、经验共享与促成投资合作的平台。

　　马来西亚智慧国家展每年举办一次，是东南亚地区关注智慧城市、可持续农业与电动汽车等科技创新领域的重要展会。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部