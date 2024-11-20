新华社吉隆坡11月20日电 综述｜中国企业携智能技术亮相马来西亚智慧国家展

新华社记者王嘉伟 程一恒

为期3天的2024马来西亚智慧国家展19日在吉隆坡马来西亚国际贸易展览中心开幕，50多家中国通信技术与科技创新企业携诸多创新成果亮相。

本届展会主题是“数字化转型的智能创新”，聚焦5G与物联网、人工智能、可持续交通与智慧城市等前沿科技产业，探讨技术在增强连通性、改善城市生活、推动工业增长等领域中发挥的变革性作用。

马来西亚数字部部长戈宾德·辛格·德奥在接受新华社记者采访时表示，作为2025年东盟轮值主席国，马来西亚正努力建设成为区域数字经济领导者，期待与包括中国在内的伙伴加强人工智能、绿色生态等关键领域交流与合作，共同迎接机遇、面对挑战。

本届展会上，作为知名的新能源智能制造解决方案服务商，无锡先导智能装备股份有限公司对布局东南亚地区、开拓马来西亚市场充满期待。先导智能东南亚销售高级经理郁旻表示，随着当地新能源产业不断发展，市场对于原材料、电池等产品需求持续增长，企业期待通过联络当地设备供应商、采购商等，加强跨国合作并将中国的新兴技术与当地市场交流分享、相互促进。

“期待更加贴近当地市场，了解当地客户的真正需求。”深圳英飞源技术有限公司亚太区销售总监迟源对记者说，作为一家十多年来根植于充电、储能和电源模块产品的科创企业，英飞源期待通过参加展会拓展当地渠道与合作伙伴，为马来西亚当地新能源汽车消费者提供更加便捷、快速的能源服务。

据介绍，本届展会共吸引来自20多个国家和地区的600多家企业参展，预计将发布、展示超过300项科技创新产品和技术成果。展会主席穆赫德·纳西尔·穆赫德·阿什拉夫表示，本届展会旨在为解决方案供应商与决策者、创新者和投资者，创造技术交流、经验共享与促成投资合作的平台。

马来西亚智慧国家展每年举办一次，是东南亚地区关注智慧城市、可持续农业与电动汽车等科技创新领域的重要展会。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)