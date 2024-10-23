新华社耶路撒冷10月22日电（记者王卓伦）以色列国防军22日晚发表声明说，以军已打死黎巴嫩真主党执行委员会负责人哈希姆·萨菲丁和情报总部指挥官阿里·侯赛因·哈齐玛。

声明说，以色列国防军现在可以确认，以空军约三周前对真主党位于黎巴嫩首都贝鲁特代希耶地区的情报总部进行了一次基于情报的精准打击，当时这一地点有超过25名真主党成员，萨菲丁和哈齐玛死于这次袭击行动。

声明说，萨菲丁多年来参与了真主党的高层决策并指挥针对以色列的袭击活动。以色列国防军将继续对真主党高级指挥官以及对以色列平民构成威胁的人员采取行动。

截至目前，黎巴嫩真主党尚未对此做出回应。

以色列总理内塔尼亚胡本月8日晚发表声明说，以色列已削弱真主党的实力，打死数千名真主党武装人员，其中包括“真主党领导人纳斯鲁拉、纳斯鲁拉的继任者，以及继任者的继任者”。但他没有提及纳斯鲁拉继任者的姓名。

今年9月17日黎巴嫩发生通信设备爆炸事件后，黎以冲突陡然升级。纳斯鲁拉在以色列9月27日对贝鲁特南郊的空袭中死亡。卡塔尔半岛电视台10月5日援引黎安全部门消息人士的话报道，有望成为真主党下任领导人的萨菲丁自4日起失联。

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