克里坦·巴哈纳

金砖国家领导人第十六次会晤是金砖国家进一步凝聚共识、以实际行动推动“全球南方”共同发展进步的重要机遇

金砖国家领导人第十六次会晤正在俄罗斯喀山举行。当前国际形势下，全球南方国家就国际和地区热点问题加强协调、携手应对各类挑战变得愈发重要。此次金砖国家领导人会晤将为完善全球治理贡献智慧，推动各方以包容、公正、前瞻性的方式应对全球性挑战。

金砖合作机制的诞生，源于对新合作模式的呼唤。2008年爆发的国际金融危机不仅冲击了世界经济，也暴露了长期以来发达国家占主导地位的全球治理体系的弊端。新兴市场国家和发展中国家普遍希望更好维护自身发展权利，实现可持续发展。2009年6月，金砖国家领导人在俄罗斯叶卡捷琳堡举行首次会晤。如今，金砖合作机制代表性更强、影响力更大，承载着全球南方国家对建设更加公正合理的国际秩序的共同期待，“大金砖合作”前景光明。

受中国理念和实践启发，金砖国家主张通过拥抱合作而非竞争来促进世界和平发展。金砖合作致力于促进更具包容性和可持续性的全球发展，倡导各国之间相互尊重、互利共赢。当前，全球南方国家对实现现代化充满憧憬。金砖国家领导人第十六次会晤是金砖国家进一步凝聚共识、以实际行动推动“全球南方”共同发展进步的重要机遇。

当前，中国式现代化发展经验受到全球南方国家普遍重视。改革开放40多年来，中国快速发展成为重要工业国家，经济总量稳居世界第二位。中国多年来对世界经济增长的贡献率保持在30%左右，已成为150多个国家和地区的主要贸易伙伴。中国不仅实现了经济快速发展，也取得了脱贫攻坚战的全面胜利，社会长期稳定，人民安居乐业。中国式现代化激励着全球南方国家推进自身改革发展，中国发展经验是全球南方国家可资借鉴的宝贵财富。

中国提出共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，倡导各国相互学习、加强交流、增进理解、深化合作。这些中国倡议和理念为全球南方国家加强合作增添了动力。在中方积极推动下，金砖合作将为建设更加和平、繁荣的世界作出更大贡献。

（作者为南非外交学会会长、南非《外交》杂志主编）

《 人民日报 》（ 2024年10月23日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)