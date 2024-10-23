人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“大金砖合作”前景光明（国际论坛）

克里坦·巴哈纳
2024年10月23日06:08 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　金砖国家领导人第十六次会晤是金砖国家进一步凝聚共识、以实际行动推动“全球南方”共同发展进步的重要机遇

　　

　　金砖国家领导人第十六次会晤正在俄罗斯喀山举行。当前国际形势下，全球南方国家就国际和地区热点问题加强协调、携手应对各类挑战变得愈发重要。此次金砖国家领导人会晤将为完善全球治理贡献智慧，推动各方以包容、公正、前瞻性的方式应对全球性挑战。

　　金砖合作机制的诞生，源于对新合作模式的呼唤。2008年爆发的国际金融危机不仅冲击了世界经济，也暴露了长期以来发达国家占主导地位的全球治理体系的弊端。新兴市场国家和发展中国家普遍希望更好维护自身发展权利，实现可持续发展。2009年6月，金砖国家领导人在俄罗斯叶卡捷琳堡举行首次会晤。如今，金砖合作机制代表性更强、影响力更大，承载着全球南方国家对建设更加公正合理的国际秩序的共同期待，“大金砖合作”前景光明。

　　受中国理念和实践启发，金砖国家主张通过拥抱合作而非竞争来促进世界和平发展。金砖合作致力于促进更具包容性和可持续性的全球发展，倡导各国之间相互尊重、互利共赢。当前，全球南方国家对实现现代化充满憧憬。金砖国家领导人第十六次会晤是金砖国家进一步凝聚共识、以实际行动推动“全球南方”共同发展进步的重要机遇。

　　当前，中国式现代化发展经验受到全球南方国家普遍重视。改革开放40多年来，中国快速发展成为重要工业国家，经济总量稳居世界第二位。中国多年来对世界经济增长的贡献率保持在30%左右，已成为150多个国家和地区的主要贸易伙伴。中国不仅实现了经济快速发展，也取得了脱贫攻坚战的全面胜利，社会长期稳定，人民安居乐业。中国式现代化激励着全球南方国家推进自身改革发展，中国发展经验是全球南方国家可资借鉴的宝贵财富。

　　中国提出共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，倡导各国相互学习、加强交流、增进理解、深化合作。这些中国倡议和理念为全球南方国家加强合作增添了动力。在中方积极推动下，金砖合作将为建设更加和平、繁荣的世界作出更大贡献。

　　（作者为南非外交学会会长、南非《外交》杂志主编）

　　《 人民日报 》（ 2024年10月23日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部