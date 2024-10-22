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“加强多边协作，共促世界发展”

——访巴西金砖国家政策研究中心主任玛尔塔·费尔南德斯

本报记者 时元皓
2024年10月22日06:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　“金砖国家为维护世界和平与发展作出了积极贡献。”巴西金砖国家政策研究中心主任玛尔塔·费尔南德斯接受本报记者专访时表示，金砖国家在携手发展中国家减少贫困与消除饥饿、推动包容性发展等方面发挥了重要作用。

　　费尔南德斯认为，新开发银行是金砖国家推动全球可持续发展的典型案例。她表示，新开发银行面向新兴市场国家和发展中国家提供融资支持，尊重各成员国主权，不会对借贷国提出捆绑条件，重点关注基础设施建设、能源转型、应对气候变化等领域，助力广大新兴市场国家和发展中国家实现可持续发展。

　　在费尔南德斯看来，金砖国家推进了国际关系民主化，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。巴西和中国等金砖国家站在新兴市场国家和发展中国家的立场共同发声，提高发展中国家在全球治理中的代表性和发言权，让更多发展中国家参与全球治理，是践行真正的多边主义。

　　“今年是巴西和中国建交50周年。两国是东西半球两个人口大国，长期以来彼此信任、互利共赢。”费尔南德斯表示，她刚刚在北京参加了中国—拉美和加勒比合作发展研讨会。研讨会上，各国代表围绕农业、矿业与基础设施合作，产业链供应链与能源转型合作，拉中发展与“全球南方”合作等议题进行了非常积极的讨论。

　　“巴中两国在很多国际议题上立场相似，在金砖国家等多边平台拥有广阔的合作空间。”费尔南德斯说，中国在消除贫困方面取得举世瞩目的成就，巴西也推出过一系列应对粮食安全和极端贫困问题的举措。“双方可以进一步推动经验分享、交流互鉴，加强多边协作，共促世界发展。”

　　《 人民日报 》（ 2024年10月22日 05 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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