本报记者 肖新新

应俄罗斯联邦总统普京邀请，国家主席习近平将于10月22日至24日赴俄罗斯喀山出席金砖国家领导人第十六次会晤。“作为‘全球南方’的重要代表，金砖国家是推进和完善全球治理的关键力量。中国在金砖合作机制发展进程中发挥了重要作用。”俄罗斯金砖国家研究国家委员会执行主任、俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所世界政治与战略分析中心首席研究员格奥尔基·托洛拉亚日前在接受本报记者采访时表示，当前，国际形势日趋复杂严峻，金砖合作机制可以进一步促进新兴市场国家和发展中国家深化团结合作、维护共同利益、弘扬多边主义，为推动世界和平与发展带来更多稳定性和正能量。

托洛拉亚表示，金砖合作机制走过18年历程，顺应国际大势和时代潮流，日益发展完善。金砖国家秉持开放包容、合作共赢的金砖精神，不断丰富合作形式和内容，拓展合作领域和空间，不仅有力推动自身发展，也为全球南方国家提升国际影响力、实现共同发展创造广阔机遇。

当今世界变乱交织，百年变局加速演进。托洛拉亚认为，金砖国家巩固并加强政治互信和战略协作的意义愈发凸显。他表示，金砖国家更加紧密地团结在一起，践行真正的多边主义，同更多新兴市场国家和发展中国家密切对话交流、深化务实合作，有利于构建更具代表性和更加公平的全球治理体系，对促进更可持续和更具包容性的全球增长具有重要作用。

托洛拉亚表示，中国始终积极参与金砖合作并不断为之注入新动力。中国提出的共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等重要倡议受到包括金砖国家在内的国际社会的广泛认可和支持。这些全球性倡议对进一步巩固和完善金砖合作机制具有深远意义，将更好地推动全球南方国家持续扩大共同发展的新成果、新机遇。

俄罗斯是2024年金砖国家轮值主席国。托洛拉亚说，俄方举办了一系列涉及金砖合作的重要活动，取得积极成果，密切了金砖国家之间的交流合作。“俄方期待同其他金砖国家继续加强各方面互利合作，团结更多全球南方国家，携手推动金砖合作机制行稳致远。”

托洛拉亚对即将举行的金砖国家领导人第十六次会晤充满期待。他表示，金砖国家合作将迎来更加光明的前景，在全球事务中发挥更大作用，为促进世界发展繁荣作出更多贡献。

《 人民日报 》（ 2024年10月22日 05 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)