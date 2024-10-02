新华社纽约10月1日电 综述｜港口罢工将多方面冲击美国经济

新华社记者刘亚南

由于劳资双方未能达成一致，美国国际码头工人联合会所属几万名成员1日起开始罢工，涵盖美国东海岸和墨西哥湾30多个港口。这是美国东海岸和墨西哥湾港口码头工人自1977年以来首次大规模罢工。

业内人士认为，罢工将导致全美半数以上集装箱运输停滞，给相关企业和工人带来直接经济损失。这一僵局若持续数周乃至数月，美国经济将面临经济活动减少、供应不足、物价上涨和失业率上升等多方面冲击。

美国全国制造商协会数据显示，美国东海岸和墨西哥湾港口承担超过全美68%的集装箱出口和56%的集装箱进口，每年处理价值约3万亿美元的国际贸易货物。

摩根大通分析师布赖恩·奥森贝克测算，大规模罢工每天可能给美国经济带来50亿美元损失，从目前水平估算，约相当于日均美国国内生产总值的6%。

美国世界大型企业研究会高级经济学家埃林·麦克劳夫林警告，罢工将使美国贸易瘫痪并推高物价，而消费者和企业刚刚开始感受到通胀有所缓解。虽然一些货物已开始转运到西海岸，但替代效果有限。

总体来看，大型企业通过提前备货囤货和向西部港口转移应对罢工冲击，而中小企业预计将遭受更多损失。

美国拉美裔商会负责人哈维尔·帕洛马雷斯表示，如果不能很快找到解决方案，美国小企业将面临新冠疫情以来最大的供应链冲击，很多企业没有相关资源和办法加以应对。

美国小企业融资机构卡皮图斯公司首席运营官本·约翰斯顿表示，鉴于大多数美国小型制造商、零售商和批发商利润率较低，应对能力较弱，可能因罢工转为亏损。

精准投资全球咨询公司投资组合经理埃里克·克拉克说，罢工持续一周就可能导致今年美国节假日期间商品供应短缺，还可能在半年内出现与一年前类似的通胀高峰。

穆迪分析公司区域经济研究负责人亚当·卡明斯认为，食品价格尤其容易出现上涨。另外，由于美国汽车零配件很大一部分通过东海岸港口运输，如果罢工超过两周，汽车价格也可能随之上涨。总体而言，消费价格再度上涨或将使美联储推迟降息。

密歇根州立大学供应链管理教授贾森·米勒说，零部件供应短缺将阻碍美国制造商装配和输出成品，尤其是汽车行业将受到严重影响。如果出现长时间罢工，不能获得零部件的工厂会考虑解雇工人。

牛津经济研究院经济学家日前测算，如果美国东海岸和墨西哥湾港口工人罢工以及9月中旬开始的波音公司3万名机械师罢工持续到10月中旬，美国新增就业岗位可能减少约10万个。

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