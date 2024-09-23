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《熊猫剧场》年度开播暨金砖国家影视文化交流活动在莫斯科举行

2024年09月23日08:51 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科9月22日电（记者江宥林　刘恺）《熊猫剧场》年度开播暨金砖国家影视文化交流活动当地时间22日在莫斯科举行，来自中国、俄罗斯、巴西、印度、南非等金砖国家的相关部门、媒体影视机构代表及青少年代表900余人参加。

　　本次活动由中国国务院新闻办公室和国家广播电视总局共同指导，中国五洲传播中心和俄罗斯中国友好协会、俄罗斯数字电视股份有限公司联合主办。

　　主办方表示，影视领域合作是文明交流互鉴的重要渠道，相信通过这次活动，能让金砖国家人民更好了解新时代中国的发展变迁、中国人民对真善美的不懈追求、中华文化的多彩魅力；将继续秉持开放包容、合作共赢的金砖精神，深化人文交流合作，不断绘就美美与共、携手同行的友谊画卷。

　　俄罗斯联邦委员会国际事务委员会第一副主席杰尼索夫表示，在两国媒体的共同努力下，《熊猫剧场》在俄罗斯顺利开通，播出的中国节目获得了广大观众的喜爱和影评人的高度评价。希望双方继续加强合作，推动俄中文化交流向更深层次、更广领域发展。

　　俄中友协第一副主席、中国“友谊勋章”获得者库利科娃表示，《熊猫剧场》让越来越多的俄罗斯观众有机会进一步了解中国，这只“大熊猫”不仅带来了精彩的影视节目，也让俄罗斯观众感受到了中国人民的友谊与热情。希望借助本次“金砖展播季”，让金砖国家文化交流合作更加紧密团结。

　　活动中，金砖国家媒体机构代表共同启动了《熊猫剧场》“金砖展播季”，将通过俄罗斯数字电视股份有限公司、南非金砖电视台、巴西雷德电视台、印度吉奥网络视频平台等七家媒体，累计播出超过200小时中国主题影视节目，为海外观众呈献文化视听盛宴。五洲传播中心与莫斯科动物园共同推动“熊猫商店”文化体验空间进驻莫斯科动物园，揭晓了旅俄大熊猫“喀秋莎”IP形象。

　　此外，中俄青少年们奉献了中国功夫、非遗婺剧和俄罗斯传统歌舞等精彩表演，现场举办的中国文化市集、茶艺雅集、动画电影《雪域少年》展映等活动，吸引了许多莫斯科民众热情参与。

(责编：徐祥丽、张悦)

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