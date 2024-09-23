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庆祝中波建交75周年音乐会在华沙举行

2024年09月23日08:40 | 来源：新华网
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　　新华社华沙9月22日电（记者张章 崔力）“难忘的旋律——庆祝中华人民共和国成立75周年暨中波建交75周年音乐会”22日在波兰首都华沙国家爱乐音乐厅举行，中波各界嘉宾近400人观看演出。

　　中国驻波兰大使孙霖江在致辞时说，中国和波兰都是文化大国，音乐是两国人民心灵的桥梁，为促进中波人文合作、增进民心相通发挥了重要作用。感谢中国歌剧舞剧院的音乐家们远道而来，为大家奉献一场富有民族特色的音乐盛宴。

　　本场音乐会由中国歌剧舞剧院交响乐团和民族乐团的音乐家们精心打造，波兰音乐家同台表演。音乐会分为“地域特色”“儿时记忆”“祖国和我”三部分，其间两国音乐家演奏了《花好月圆》《我爱你中国》《彩云追月》和肖邦的《幻想即兴曲》等优美动听的曲目，收获观众阵阵掌声。

　　波兰观众乔安娜说，很高兴中国艺术家到波兰演出，两国音乐家的表演非常精彩，希望借两国建交75周年的机会，波中文化交流能够更加丰富。

　　本场音乐会由中国文化和旅游部、中国驻波兰大使馆主办，中国歌剧舞剧院、旅波侨团承办。

(责编：徐祥丽、张悦)

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